El TAS le dio la razón a Estudiantes y Marcos Rojo fue habilitado para jugar ante Flamengo

El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor del Pincha y revirtió la decisión de la CONMEBOL, por lo que el defensor podrá estar disponible para la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores

Marcos Rojo está en condiciones de jugar con la camiseta de Estudiantes ante Flamengo

Estudiantes recibió la noticia que esperaba y que podía cambiar sus planes para la revancha ante Flamengo. El TAS le dio la razón al club platense en su reclamo por la inscripción de Marcos Rojo y el defensor quedó habilitado para jugar este jueves en el Maracaná, en el encuentro que definirá el futuro del equipo en la Copa Libertadores.

Después de que la CONMEBOL rechazara su inscripción para disputar las semifinales, la dirigencia albirroja decidió acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar revertir la medida. El Pincha defendió la validez de la inscripción que había aprobado la AFA y sostuvo su posición reglamentaria ante el organismo internacional.

Finalmente, la resolución llegó en favor del club y le abrió al cuerpo técnico una alternativa que hasta hace horas parecía complicada. La notificación llegó a primera hora de este miércoles a City Bell.

La habilitación representa un alivio para Alexander Medina, que aguardaba una respuesta mientras preparaba el partido más importante del semestre. Rojo llegó a Estudiantes para aportar experiencia y jerarquía en el tramo decisivo de la Libertadores, pero la resolución de la CONMEBOL le había impedido estar en el encuentro de ida, disputado en UNO y que terminó 0-0.

Ahora, con la posibilidad de contar con el defensor, el Cacique podrá ponerlo como titular en el equipo que buscará dar el golpe en Río de Janeiro. La decisión deportiva quedará en manos del entrenador, pero el panorama cambió por completo: Estudiantes recupera una opción clave para reforzar su defensa justo antes de jugarse el pase a la final.

La novela tuvo un desenlace favorable para el Pincha. Después de los reclamos, las presentaciones y la incertidumbre reglamentaria, Marcos Rojo quedó habilitado para jugar en el Maracaná. Estudiantes viaja a Brasil con una noticia que puede resultar determinante en su sueño de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores.