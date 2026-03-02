El video de Messi siguiendo el debut de Leones FC en la Primera C que explotó las redes

Leones FC, el equipo vinculado a la familia Messi, disputó su primer partido en la Primera C y el hecho no pasó desapercibido

Leones FC , el equipo vinculado a la familia Messi , disputó su primer partido en la Primera C y el hecho no pasó desapercibido en el mundo del fútbol argentino. El debut marcó un momento histórico para la institución, que comienza su camino en una categoría profesional con la expectativa lógica que genera cualquier proyecto asociado al apellido más famoso del deporte.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que terminó de convertir la jornada en tendencia fue la aparición de Lionel Messi siguiendo el encuentro a la distancia. El capitán de la Selección argentina se volvió viral luego de que circulara un video en el que se lo ve mirando el partido a través de la aplicación oficial de la AFA, LPF Play.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFPlay/status/2028576677480092142&partner=&hide_thread=false ¡Atento el 10!



Leo Messi, nuestro capitán, siguiendo de cerca la transmisión de su Leones de Rosario FC vs @PrensaBallester EN VIVO por LPF Play



https://t.co/bjdmJtrrVe - La Pasión del Fútbol pic.twitter.com/1p5d94pyDg — LPF Play (@LPFPlay) March 2, 2026

La imagen del astro atento a cada jugada desde su celular generó miles de reacciones en redes sociales. Los usuarios destacaron el gesto de apoyo y el perfil familiar del campeón del mundo, que pese a su agenda internacional se hizo un tiempo para acompañar el estreno del club en la categoría.

El debut de Leones FC en la Primera C representa un nuevo capítulo en la expansión del proyecto deportivo de la familia Messi. Con la mirada puesta en el crecimiento institucional y futbolístico, el club comienza su recorrido con una atención mediática que pocas veces se ve en el ascenso argentino.