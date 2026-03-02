Uno Santa Fe | Ovación | Leones FC

El video de Messi siguiendo el debut de Leones FC en la Primera C que explotó las redes

Leones FC, el equipo vinculado a la familia Messi, disputó su primer partido en la Primera C y el hecho no pasó desapercibido

2 de marzo 2026 · 19:34hs
El video de Messi siguiendo el debut de Leones FC en la Primera C que explotó las redes

Leones FC, el equipo vinculado a la familia Messi, disputó su primer partido en la Primera C y el hecho no pasó desapercibido en el mundo del fútbol argentino. El debut marcó un momento histórico para la institución, que comienza su camino en una categoría profesional con la expectativa lógica que genera cualquier proyecto asociado al apellido más famoso del deporte.

Messi vio el debut de Leones FC

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que terminó de convertir la jornada en tendencia fue la aparición de Lionel Messi siguiendo el encuentro a la distancia. El capitán de la Selección argentina se volvió viral luego de que circulara un video en el que se lo ve mirando el partido a través de la aplicación oficial de la AFA, LPF Play.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFPlay/status/2028576677480092142&partner=&hide_thread=false

La imagen del astro atento a cada jugada desde su celular generó miles de reacciones en redes sociales. Los usuarios destacaron el gesto de apoyo y el perfil familiar del campeón del mundo, que pese a su agenda internacional se hizo un tiempo para acompañar el estreno del club en la categoría.

El debut de Leones FC en la Primera C representa un nuevo capítulo en la expansión del proyecto deportivo de la familia Messi. Con la mirada puesta en el crecimiento institucional y futbolístico, el club comienza su recorrido con una atención mediática que pocas veces se ve en el ascenso argentino.

Leones FC Messi Primera C
Noticias relacionadas
la bronca de alarcon en instituto: union era un equipo duro en los papeles

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

el promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emocion

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

fluminense, muy cerca de comprar a rodrigo castillo por 10.000.000 de dolares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

colapinto debuta en la temporada 2026 de formula 1: horarios y como verlo en argentina

Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina

Lo último

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Último Momento
Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: Se muestra un caos que acá no se percibe

Un santafesino en Dubái, en el ojo del conflicto de Medio Oriente: "Se muestra un caos que acá no se percibe"

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Colón perdió ante Newells en Rosario y sigue sin ganar

La reserva de Colón perdió ante Newell's en Rosario y sigue sin ganar

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos