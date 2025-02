En Boca tienen la decisión tomada por Fernando Gago

Si bien está confirmado que el entrenador dirigirá al primer equipo este viernes en la Bombonera ante Rosario Central, por el Torneo Apertura 2025, la realidad se impone y parece tener las horas contadas como DT del Xeneize.

Desde Boca Predio los integrantes del Consejo de Fútbol ya habrían tomado la decisión de sentenciar el ciclo de Gago como técnico.

"No hay mañana", lanzaron desde las entrañas del predio de Ezeiza una vez consumada la eliminación, según trascendió en Olé.

La decisión de Boca, apoyada por el presidente Juan Román Riquelme, colisionará con los deseos de Gago en caso de concretarse, dado que el DT había declarado que se siente con "cien por cien de fuerzas" para continuar en el cargo.

Habría un cambio de postura desde Boca. Después de las charlas mantenidas con Gago trascendió que la dirigencia quería saber qué pensaba sobre lo que ocurrió y sobre el futuro.

Pero no recibieron una respuesta acorde a la gravedad de lo que había sucedido. "No le entró una bala", soltaron. Y la decidión es "no estirar la agonía", como hicieron después de la eliminación de la Sudamericana con Diego Martínez, según adelantó el medio.