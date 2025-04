En la antesala de enfrentar al Arsenal, Ancelotti aseguró su continuidad en Real Madrid

"No tenemos miedo de jugar estos partidos de gran presión, es muy importante la experiencia. No hay muchos equipos completos en Europa, hay equipos que hacen bien unas cosas, pero como Arsenal no hay muchos", analizó Carlo Ancelotti de cara al encuentro en el Emirates Stadium.

LEER MÁS: Racing pierde a Nardoni por lesión para jugar ante Bucaramanga

Al ser consultado sobre si confía en ganar un título en esta temporada, el DT italiano no dudó: "Claro que sí. Si no pensara en ganar, no estaría aquí. Me plantearía unas vacaciones".

"Puede ser que mucha gente se haya cansado (de él como entrenador de Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club", sostuvo su futuro en el banco del Merengue.