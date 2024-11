Fassi: "Es durísimo el partido ante Unión, una final para Talleres"

"Es imposible en lo económico. Es como si me preguntaran si Sosa, Villagra o Hincapié pueden volver”, dijo el presidente de Talleres, Andrés Fassi cuando fue consultado sobre la chance del retorno de Diego Valoyes.

Además, Andrés Fassi dejó un mensaje a los hinchas para lo que se viene en lo que resta para el final de la Liga Profesional y resaltó la importancia de que Talleres esté por clasificar a la Copa Sudamericana.

“Ojalá que Diego Valoyes pueda venir, pero no podemos vender espejitos de colores porque Juárez pagó un muy buen dinero por él. Y bueno… ahora cambiaron el entrenador. Obviamente que es un jugador que nos encanta y lo conocemos de memoria, pero acá no podemos decir que va a venir porque eso está muy lejos de que suceda. Si me preguntan si lo quiero, lo quiero ya: porque es un jugadorazo y que con nosotros dio su mejor versión, pero vale dinero. Hay que ser cautos, ahora tenemos que enfocarnos en Unión. Ya tendremos tiempo de hablar del próximo mercado de pases”, indicó Andrés Fassi, presidente de Talleres.

Los objetivos de Talleres, con Unión como escollo

Andrés Fassi indicó que "Talleres volverá el 2025 a jugar copas internacionales ! Vuelve a estar por tercer año consecutivo peleando y siendo protagonista entre los primeros de la tabla general. Y dijo en referencia a que Talleres está a sólo un punto de conseguir de asegurarse su participación en la Copa Sudamericana 2025″.

“Será un cierre de torneo con cuatro finales y partidos directos con equipos q también pelean por ese protagonismo. Al final veremos para que alcanzó este gran esfuerzo que entre todos hacemos. Más que nunca un solo Talleres. Más que nunca apoyar a este plantel y cuerpo técnico que nos dan de nuevo la posibilidad de ser protagonistas. Hoy no se puede hacer otra cosa más que pensar en lo que viene!”, agregó el máximo dirigente del club de barrio Jardín en una publicación en redes sociales.

Fassi también explicó la importancia del partido que se viene contra Unión, este martes, en Santa Fe: "Es durísimo el partido del martes con Unión en Santa Fe. Y así cada final de las que nos quedan. Las grandes instituciones del mundo no se hicieron de un día para otro. Es la consistencia del tiempo, la coherencia, la visión, los valores institucionales y la gestión en el día a día, la que llevan a lo que todos anhelamos lograr de Talleres Estamos cumpliendo 10 años de gestión con una comisión directiva muy comprometida. Y ya habrá tiempo de hablar y de presentar todo lo que viene para los siguientes 10 años de este Talleres que hoy es de orgullo y respeto para todos a nivel nacional y a nivel internacional”.

Finalmente, Fassi reiteró: “Hoy el enfoque es Unión el martes y las 4 finales que tenemos por delante. Talleres sigue,Talleres no para, ni parará. Talleres sigue creciendo en todos los aspectos. Tenemos muchísimo por hacer todavía. Ahora tenemos que estar todos unidos en esta recta final".

