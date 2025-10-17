Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará en el puesto 12 el Sprint del GP de Austin. El mejor tiempo, Max Vertappen.

17 de octubre 2025 · 19:36hs
El piloto argentino Franco Colapinto cumplió con la sesión clasificatoria del Sprint Shootout de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas, disputado este viernes en el circuito de Austin, Texas. El representante de Pilar finalizó en el puesto 17, sin poder avanzar a la segunda fase de la tanda (SQ2), aunque mostró competitividad en un fin de semana exigente en su adaptación a la máxima categoría.

En la SQ1, Colapinto marcó un primer registro de 1:36.600, que lo dejó en la posición 19 provisional. Sobre el final, el argentino del equipo Williams aprovechó los últimos minutos para intentar una mejora, y logró cerrar una vuelta de 1:35.246, con la que trepó hasta el puesto 17, quedando muy cerca de avanzar entre los 15 mejores. El corte lo marcó Pierre Gasly, quien con 1:35.144 se metió justo en la SQ2.

El más veloz del primer corte fue Lando Norris, con un tiempo de 1:33.224, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, que dominaron la tanda en los segundos finales. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg, completando el top cinco de una clasificación muy ajustada.

Colapinto, con una clasificación para el olvido en Estados Unidos

De esta manera, Colapinto partirá desde la novena fila de la grilla del Sprint, compartiendo línea con el japonés Yuki Tsunoda. La carrera corta se disputará este sábado a las 14:00 (hora argentina), y servirá como antesala del plato fuerte del fin de semana, el Gran Premio de los Estados Unidos del domingo.

En el desarrollo posterior de la clasificación, Norris volvió a mostrarse intratable, dominando la SQ2 con un registro de 1:33.033, seguido muy de cerca por Verstappen y Piastri. Finalmente, en la SQ3, la lucha por la pole position se definió en los instantes finales: Max Verstappen se impuso con una vuelta de 1:32.143, relegando a Norris y Piastri al segundo y tercer lugar, respectivamente.

Aunque Colapinto no logró avanzar, su rendimiento fue considerado sólido y consistente en una pista exigente y con condiciones cambiantes. Para el argentino, cada fin de semana en la Fórmula 1 representa un paso más en su proceso de aprendizaje y consolidación entre los mejores pilotos del mundo.

El sábado tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en el Sprint, con el objetivo de avanzar posiciones y seguir sumando experiencia en su primer Gran Premio en suelo estadounidense dentro de la élite del automovilismo mundial.

Franco Colapinto sprint Austin
