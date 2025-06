Fuerte respaldo de Briatore a Colapinto en Alpine

Briatore también puso el foco en el rendimiento del coche, desligando a los pilotos de los problemas que afectan al equipo: “Aunque Franco aún se está adaptando, estoy contento con el esfuerzo de ambos pilotos y el equipo para superar una situación difícil. Sin embargo, estoy frustrado por el rendimiento inconsistente del auto, algo que debemos resolver rápidamente”.

Cómo viene Colapinto en su regreso a la Fórmula 1

Colapinto, que viene de finalizar decimoquinto en Barcelona, disputará su cuarta carrera como titular y llega a Montreal con el objetivo de dar un salto de calidad tras un arranque exigente.

El italiano, además, se mostró motivado por lo que viene y destacó la importancia de sumar puntos para no quedar relegados en el campeonato. Mientras tanto, Alpine continúa sin encontrar reemplazante fijo para Oliver Oakes, el ex jefe de equipo, y Briatore ya recibió negativas de dos pesos pesados del paddock: Christian Horner (Red Bull) y Steve Nielsen (ex FIA).

Por el momento, Julián Rouse seguirá al mando de manera interina, mientras Colapinto y Gasly buscarán cambiar la cara del equipo en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.