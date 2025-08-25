Godoy Cruz y Vélez, duelo de necesitados en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz y Vélez animarán desde las 17 un partido clave en el objetivo de escaparle al fondo de la tabla en el Torneo Clausura.

Godoy Cruz y Vélez chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el “Tomba” llega herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que el “Fortín” clasificó a los cuartos de final de la Libertadores.

Probables formaciones de Godoy Cruz vs Vélez

Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.

Vélez: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.