Gran jornada para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Comesaña empezó el partido muy complicado, ya que Fils rápidamente se colocó 5-1. Sin embargo, el argentino se recuperó de la mejor manera, se impuso en el tie-break por 7-4 y se apoderó del segundo set con un sólido 6-4 para conseguir una de las mejores victorias de su carrera.

En la tercera ronda se las verá con su compatriota Francisco Cerúndolo (20°), que actualmente es el argentino mejor ubicado en el ranking y viene teniendo unas muy buenas semanas.

Cerúndolo, que la semana pasada llegó a las semifinales del ATP 500 de Múnich, superó por 6-3 y 6-4 al francés Harold Mayot.

De esta manera, hay un argentino asegurado en los octavos de final del cuarto Masters 1000 de la temporada.

Más buenas noticias en Madrid para los argentinos

La otra buena noticia para el tenis argentino llegó de la mano de Juan Manuel Cerúndolo, que dio otra de las sorpresas del día para ganarle al canadiense Felix Auger-Aliassime (18°).

Cerúndolo jugó un partido casi perfecto imponerse por 7-6(5) y 6-4 ante el canadiense que el año pasado había llegado a la final en la Caja Mágica de Madrid.

En la tercera ronda no la tendrá nada fácil, ya que se deberá cruzar con el ruso Daniil Medvedev (9°), quien pese a no sentirse cómodo en polvo de ladrillo demostró que cuando no está con los cables cruzados es un peligro para cualquier oponente.

El último argentino que jugará este viernes será Mariano Navone, que irá en busca del golpe ante el estadounidense Ben Shelton (12°), quien está invicto ante rivales argentinos.

La actividad para los argentinos en Madrid continuará este sábado, cuando Sebastián Báez (32°) y Tomás Etcheverry jueguen sus partidos correspondientes a la segunda ronda ante el bosnio Damir Dzumhur y el italiano Lorenzo Musetti (10°), respectivamente.