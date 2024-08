Grindetti, sobre las banderas insultantes en Independiente: "Duele que te digan viejo meado"

El presidente de Independiente , Néstor Grindetti , recibió un insulto escrito en una bandera de los fanáticos: "Club tomado. Grindetti viejo meado". No fue la única bandera con un agravio a la dirigencia de turno, ya que había otro telón pequeño que decia: “El Rojo no se vende“.

El lamento del presidente de Independiente

“Cuando uno ve esas cosas... Duele que me digan viejo meado. Lo de viejo, tengo casi 70 años y por ahí alguno pueda decírmelo. Pero meado, todavía no me he hecho encima”, respondió Néstor Grindetti.

image.png

El mandatario del heptacampeón de la Copa Libertadores sumó una fuerte declaración: "Independiente no puede ser una SAD, está en el estatuto. Hoy no estamos pensando en eso, no es necesario. Pero hay que buscar una forma de financiar al fútbol de forma lícita”.

Una postura que no deja en claro cuál será el rumbo de gestión que llevará a cabo la dirigencia de Independiente. La respuesta comienza siendo convincente, pero el final del mensaje fue nebuloso.