Guillermo Barros Schelotto, entre la emoción y el respeto en el adiós a Miguel Russo

El director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, habló sobre la partida de Miguel Ángel Russo

9 de octubre 2025 · 18:47hs
El director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, habló sobre la partida de Miguel Ángel Russo. En el arranque de su declaración, el Mellizo dijo: “simplemente recordarlo, es respetar el momento de la familia. Yo lo recuerdo a Russo como un entrenador que tuve en Boca, en donde nos tocó convivir buenos momentos... terminamos ganando la Copa Libertadores”.

• LEER MÁS: Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

El entrenador del Fortín manifestó que tuvo un “muy lindo recuerdo” con Russo, pero no deben correr el foco que es un momento de respeto y silencio.

El reconocimiento de Barros Schelotto a Russo

“Me imagino que en Rosario Central y Vélez dejó su estilo y va a ser reconocido eternamente”, cerró sus dichos sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Conmovido por la noticia, Guillermo Barros Schelotto eligió el silencio como forma de respeto, pero su gesto reflejó el sentimiento que atraviesa hoy al mundo del fútbol. La partida de Miguel Ángel Russo deja un vacío difícil de llenar: el de un hombre íntegro, de palabra justa y espíritu noble. Un entrenador que no solo enseñó a ganar, sino también a convivir, a creer y a mantener la calma incluso en los momentos más adversos. Su figura trascendió los colores y los resultados, convirtiéndose en un símbolo de humanidad y decencia en un ambiente muchas veces voraz.

En Vélez, en Boca, en Rosario Central y en cada rincón donde trabajó, Russo sembró respeto, admiración y afecto sincero. Su legado permanecerá en las canchas, pero también en el recuerdo de quienes lo conocieron y aprendieron de su ejemplo.

La pelota seguirá rodando, como siempre, pero el fútbol argentino la sentirá un poco más pesada, porque hoy perdió a uno de sus grandes maestros.

