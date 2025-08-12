Uno Santa Fe | Ovación | Rune

Holger Rune se metió en los octavos de final de Cincinnati

El danés Holger Rune, con polémica en el medio, batió a Alex Michelsen para instalarse en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

12 de agosto 2025 · 07:42hs
Holger Rune se metió en los octavos de final de Cincinnati

tEl Masters 1000 de Cincinnati comenzó su jornada este lunes a pura polémica, donde el danés Holger Rune (9°) superó por 7-6 (4) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen (33°) en una hora y 33 minutos de juego, asegurando su lugar en octavos de final.

Más allá del triunfo, Rune volvió a ser protagonista por una acción controvertida en el primer set, cuando el video review le dio la razón a Michelsen en un punto reclamado por doble pique.

La situación recordó viejas polémicas del tenista danés en Roland Garros 2023 ante el argentino Francisco Cerúndolo y en Madrid ante Alejandro Davidovich Fokina, lo que mantiene vivo el debate sobre su conducta en cancha.

En la próxima instancia, Rune se medirá contra el estadounidense Frances Tiafoe, quien dejó en el camino al francés Ugo Humbert por un doble 6-4.

Por su parte, el torneo también estuvo marcado por el abandono del francés Arthur Rinderknech, quien no pudo soportar las elevadas temperaturas y debió retirarse ante Felix Auger-Aliassime.

El canadiense, que se impuso por 7-6 (4) y 4-2 antes del retiro de su adversario, avanzó a octavos y espera por el ganador del cruce entre Stefanos Tsitsipas y Benjamin Bonzi.

Además, el italiano Jannik Sinner (1°) dejó clara la diferencia en el ranking y derrotó por 6-2 y 7-6 (8/6) al canadiense Gabriel Diallo (35°).

Siendo dos jugadores que destacan con la potencia de su juego, el desarrollo del partido se asemejó a como vienen siendo los enfrentamientos en el Masters de Cincinnati: con rallys cortos y mucho saque ganador.

En un primer set con muchos quiebres, el primero fue del canadiense, en el segundo juego del partido, aunque Sinner se recompondría y conseguiría tres breaks consecutivos, para llevarse el parcial.

El transcurso del segundo set fue completamente diferente. Diallo empezó a fortalecerse con su servicio y dejó de otorgar quiebres, con un solo break point en su contra. Del otro lado de la red, el italiano parecía imperturbable, esperando su momento y sin equivocaciones.

Ya en el tie-break, el italiano tuvo que levantar un punto de set y, tras una doble falta del canadiense, cerró el triunfo con un saque potente a la T que lo clasificó a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Adrian Mannarino.

Francisco Comesaña y un duro duelo en tercera ronda

El argentino Francisco Comesaña (71°) será el único representante nacional en la tercera instancia del certamen estadounidense, y deberá enfrentar a uno de los jugadores más difíciles del circuito.

El marplatense se medirá con el estadounidense Reilly Opelka (73°), quien, además de ser local, cuenta con un saque potentísimo y un golpe de derecha que les complica la vida a todos sus rivales.

La clave para el jugador de 24 años estará en la efectividad con el servicio propio y el oportunismo con el de su rival, el cual será muy difícil de quebrar pero, si Comesaña encuentra buenas sensaciones con su habitual juego cargado de golpes con slice, podrá inquietar a su rival, de 2, 11 metros de estatura.

Además, el argentino se dará el lujo de darle acción a la cancha central, en la que enfrentará a Opelka en el primer turno, a partir de las 12:00 horas (horario argentino).

