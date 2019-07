Jaguares XV sumó otra victoria

En una nueva actuación del equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, el conjunto argentino venció 47-15 a Elephants Eastern Province, por la cuarta fecha de la First Division de la Currie Cup. Los tries vinieron por intermedio de Jerónimo Ureta Sáenz Peña (2), Rodrigo Bruni, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Facundo Cordero, Franco Molina y un try penal. Otro hecho imporante fue la vuelta del wing, Bautista Delguy, tras 135 días de inactividad debido a su lesión en el tobillo izquierdo.

En un partido con muchas imprecisiones, Jaguares XV demostró contundencia a la hora de aprovechar las situaciones en ataque: «En el primer tiempo, cuando tuvimos las chances de atacar, fuimos contundentes y quizás no tan clínicos en algunas situaciones»explicó el fullback cordobés, Juan Cruz Mallía. Luego destacó: «La salida en nuestro campo fue excelente y era algo que nos habíamos propuesto para el primer tiempo. Pienso que partido a partido vamos a seguir afinando nuestro sistema y los resultados van a seguir viniendo a nuestro favor».

Por su parte, el pilar rosarino, Lucio Sordoni, detalló la complejidad desde lo físico por parte del rival: «Creo que fue un partido muy duro, muy físico. Por suerte, el equipo respondió de gran manera y estuvo muy bien en el contacto. Quizás nos costó adaptarnos a las formaciones fijas porque ellos fueron fuertes en el scrum. Pero que creo que al cabo del segundo tiempo, mejoramos y tuvimos un scrum dominante».

Para finalizar, el primera línea formado en Atlético del Rosario expresó: «Pienso que en ataque tuvimos grandes momentos, buenos semi ataques y muy buenos pasajes en el juego. Quizás para mejorar, es importante mantener las buenas acciones a lo largo del partido y ser un poco más constantes».

Síntesis:

Jaguares XV: 1- Nicolás Solveyra; 2- Leonel Oviedo; 3- Lucio Sordoni; 4- Jerónimo Ureta; 5- Ignacio Calas; 6- Francisco Gorrisen (c); 7- Santiago Grondona ; 8- Rodrigo Bruni; 9- Gonzalo Bertranou; 10- Domingo Miotti; 11. Facundo Cordero; 12- Bautista Ezcurra; 13- Tomás Cubilla; 14- Santiago Carreras; 15- Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16- José Luis González; 17- Rodrigo Martínez; 18- Martín Fernández Segurotti; 19- Franco Molina; 20-Santiago Montagner; 21-Gregorio del Prete ; 22-Bautista Delguy.

Resultados

SWD Eagles 3 – Boland 32

Valke 31 – Griffons 31

Leopards 38 – Border 29

Eastren Province 15 – Jaguares XV 54