Santa Fe movilizó más de 3,3 millones de toneladas y avanza con la concesión de su Terminal de Contenedores

El sistema portuario y la Zona Franca Santafesina crecieron un 22% en Rosario y un 28% en Villa Constitución durante los primeros nueve meses de 2026. En la capital provincial, la Provincia prepara una licitación para atraer inversiones, operadores y nuevas cargas.

Entre enero y septiembre de 2026, los puertos públicos y la Zona Franca Santafesina movilizaron más de 3,3 millones de toneladas , en un período marcado por el crecimiento de la actividad en el sur provincial y por nuevas iniciativas para ampliar los servicios logísticos en el centro y norte de Santa Fe .

Los resultados se enmarcan en la estrategia del Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura portuaria, reducir costos y ampliar la participación de Santa Fe en el comercio nacional e internacional. En ese contexto, uno de los principales desafíos para los próximos meses será recuperar y sostener el movimiento de cargas en el puerto de la capital provincial, donde avanza el proceso para concesionar la Terminal de Contenedores y Cargas Generales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el papel de la actividad portuaria dentro de la matriz económica santafesina.

“Pusimos a los puertos públicos y a la logística en el corazón de la matriz productiva. Santa Fe no es un mero espectador del comercio fluvial; es el motor del interior productivo”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la modernización de la infraestructura y la reducción de los costos logísticos contribuyen a generar condiciones para que el sector privado amplíe sus operaciones. Como ejemplos, mencionó el crecimiento de los agrograneles en Rosario, la reactivación de instalaciones en Villa Constitución y el movimiento de productos siderúrgicos en la Zona Franca.

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Puerto Rosario: el mejor registro en cinco años

El puerto rosarino acumuló 2.365.214 toneladas hasta septiembre, con un crecimiento interanual del 22,4% y su mejor registro de los últimos cinco años.

La actividad de la terminal de agrograneles Sepor alcanzó las 1.943.367 toneladas, un incremento del 30,4% respecto del mismo período de 2025.

En el segmento de contenedores, Terminal Puerto Rosario (TPR) operó 25.164 TEUs durante el tercer trimestre, un 9,3% más que en igual período del año anterior. En el acumulado anual llegó a 83.795 TEUs y 421.847 toneladas.

Entre julio y septiembre, las dos terminales del puerto atendieron un total de 66 buques, en un contexto de expansión de las operaciones de carga.

Villa Constitución: crecimiento y reactivación de la Terminal I

En Villa Constitución, la Terminal II despachó 63.435 toneladas durante el tercer trimestre, un 39% más que en el mismo período de 2025 y un 202% por encima de los registros de 2023.

Con ese desempeño, el movimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año llegó a 245.520 toneladas, un 28% más que en igual período de 2025.

A ese crecimiento se suma la reactivación de la Terminal I, que permaneció casi siete décadas sin actividad. Mediante la Licitación Pública N.º 1/2026, la Provincia adjudicó el predio a la unión transitoria de empresas integrada por Southern Silica S.R.L. y Esesa S.A.

El proyecto contempla una inversión privada comprometida de 4,5 millones de dólares para recuperar más de 33.000 metros cuadrados sobre la Vía Navegable Troncal. Las obras previstas incluyen tareas de dragado y la puesta en condiciones de la infraestructura operativa para el acopio, la clasificación y el despacho de arena y áridos destinados a Vaca Muerta.

La iniciativa apunta a incorporar al sistema portuario santafesino una instalación vinculada con la cadena de abastecimiento de la actividad hidrocarburífera.

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Zona Franca Santafesina: más graneles y movimiento siderúrgico

La Zona Franca Santafesina registró 579.910 toneladas de graneles, un crecimiento interanual del 30%. Del total, 309.998 toneladas se transportaron mediante barcazas y 269.912 toneladas por camión.

Durante el período también ingresaron al predio aduanero más de 22.000 camiones pesados.

En paralelo, el Ente Zona Franca Santafesina coordinó operaciones logísticas de palanquillas de acero para ArcelorMittal Acindar y Gerdau. El movimiento alcanzó las 80.558 toneladas, transportadas en 2.789 camiones.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, planteó que el desarrollo portuario debe evaluarse no solo por el volumen de mercadería movilizada, sino también por la eficiencia operativa y la articulación entre los distintos medios de transporte.

“El sistema portuario funciona como una red articulada donde cada terminal cumple un rol específico en la cadena de valor. No miramos solo el tonelaje bruto, sino la eficiencia, la multimodalidad y la generación de flujo continuo”, señaló.

Puerto Santa Fe: licitación para atraer nuevos operadores y cargas

En la capital provincial, el puerto atraviesa una etapa de reorganización comercial y operativa para consolidar un flujo de actividad sostenido.

La Terminal de Agrograneles movilizó 12.268 toneladas durante el tercer trimestre y acumuló 122.517 toneladas en los primeros nueve meses del año. Para ampliar las operaciones, trabaja con tarifas dinámicas y acuerdos con siete cooperativas regionales.

La planificación apunta a cerrar 2026 con 80.000 toneladas multigranos contratadas, mientras se ejecutan obras por más de 700.000 dólares en una plataforma volcadora, caños de embarque y una caladora de granos.

En paralelo, la Provincia y el Ente Autárquico Puertos Santa Fe (EAPSF) avanzan con un proceso de licitación pública para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales.

Hasta el momento, la terminal acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico. La búsqueda de un operador especializado apunta a atraer inversiones, promover la incorporación de líneas navieras regulares y facilitar la conexión de las pequeñas y medianas empresas de la región con los mercados internacionales.

La concesión constituye uno de los principales pasos previstos para fortalecer el perfil logístico del puerto santafesino y ampliar su capacidad para captar carga efectiva.

Reconquista amplía sus servicios náuticos

En el norte provincial, el Puerto Reconquista continúa diversificando sus prestaciones. Durante el tercer trimestre registró 19 viajes de ganado de isla, mientras que el acumulado anual llegó a 42 traslados de hacienda bovina.

Además, se puso en valor una nueva pasarela de embarque, con una inversión de 2,6 millones de pesos.

Las asistencias náuticas a buques también mostraron una expansión: crecieron un 250%, con 14 servicios contabilizados en lo que va del año.

Por otra parte, la capacidad de guardería náutica llegó a 1.200 embarcaciones, un aumento del 50%. Entre las iniciativas proyectadas figura la posibilidad de incorporar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de terrenos linderos.

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Una red portuaria con nuevos desafíos

El balance de los primeros nueve meses de 2026 muestra una evolución dispar entre las terminales, con un crecimiento destacado en Rosario, Villa Constitución y la Zona Franca Santafesina, mientras que Santa Fe busca ampliar la captación de cargas y Reconquista fortalece sus servicios.

La estrategia provincial apunta a que cada instalación tenga un perfil definido y complementario dentro de la red logística. En ese esquema, la recuperación de la Terminal I de Villa Constitución y la futura concesión de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales de Santa Fe aparecen como dos iniciativas centrales para sumar infraestructura, inversiones y nuevas operaciones.

El desafío será transformar esos proyectos en un flujo de actividad sostenido, con mayor participación de empresas locales y mejores conexiones para la producción santafesina con los mercados nacionales e internacionales.