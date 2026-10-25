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Más de 65.000 personas participaron de la Noche de los Museos en Santa Fe

La 12.ª edición reunió a vecinos y visitantes en 110 museos, galerías, edificios patrimoniales y espacios culturales. Hubo propuestas gratuitas, recorridos guiados y actividades para todas las edades.

25 de octubre 2026 · 11:15hs
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Noche de los Museos en Santa Fe. Más de 65.000 personas participaron de la 12.ª edición.

Noche de los Museos en Santa Fe. Más de 65.000 personas participaron de la 12.ª edición.

La ciudad de Santa Fe vivió este sábado una nueva edición de la Noche de los Museos, que convocó a más de 65.000 personas en una jornada dedicada a descubrir la historia, el patrimonio y la producción cultural local. Entre las 18 y la medianoche, 110 museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y espacios culturales abrieron sus puertas con actividades gratuitas para públicos de todas las edades.

La 12.ª edición se desarrolló con condiciones climáticas favorables, que acompañaron las propuestas al aire libre y facilitaron la circulación por los distintos circuitos. La iniciativa volvió a reunir a instituciones públicas y privadas en una programación que invitó a redescubrir espacios conocidos y acceder a otros que habitualmente no están abiertos al público.

Organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, la actividad buscó ampliar el acceso a la cultura y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con la historia y la identidad de la capital provincial.

Poletti destacó la participación y la apertura de los espacios

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió distintas propuestas y destacó la cantidad de personas que se acercaron a los espacios culturales durante la noche.

“Es impresionante la cantidad de gente en la calle, en cada espacio. Se hace corto en un solo día, pero es muy lindo que todos los espacios provinciales, municipales, asociaciones y clubes estén abiertos para que la gente pueda disfrutar”, expresó.

Durante su recorrido, participó de la propuesta “Del Faro al Puente”, un paseo a pie acompañado por el Chimi Santafesino que permitió conocer detalles sobre la historia de la ciudad y los orígenes del nombre de la laguna Setúbal.

Poletti también resaltó la historia del monumento a Estanislao López y la posibilidad de contemplar el Puente Colgante nuevamente iluminado.

“Esto es abrir la ciudad a la gente y que la gente se pueda apropiar de los espacios que hoy tiene la ciudad y que a veces no conocemos”, sostuvo.

Siete paseos para descubrir la ciudad

La programación se organizó en siete paseos territoriales, que permitieron recorrer distintos sectores de Santa Fe y elegir entre propuestas de arte, música, teatro, patrimonio, historia, producciones audiovisuales, literatura y actividades para las infancias, entre otras opciones.

Entre las actividades que despertaron mayor interés se destacaron el Museo a Cielo Abierto del Cementerio Municipal, la propuesta “Una noche en el Teatro con el Chimi” y el recorrido “Del Faro al Puente”.

La secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, manifestó su satisfacción por la convocatoria y señaló que el movimiento de visitantes comenzó incluso antes del horario previsto, con filas para ingresar a distintos espacios.

“Es una ciudad donde, por un día, la ciudad se enciende”, afirmó.

Ceresola destacó la participación de vecinos de Santa Fe, de otras localidades de la provincia y de distintos puntos del país. También valoró el trabajo de las instituciones culturales y del sector gastronómico, que acompañaron la iniciativa.

“Es un trabajo de abrir las puertas y mostrar lo que somos y lo que es nuestra huella dentro de la historia de la ciudad de Santa Fe”, señaló.

Además, recordó que los espacios culturales públicos municipales y provinciales pueden visitarse durante todo el año, con propuestas y agendas destinadas a diferentes públicos.

Los testimonios de quienes recorrieron la Noche de los Museos

La experiencia también estuvo marcada por las historias de quienes participaron de los recorridos y aprovecharon la oportunidad para conocer más sobre Santa Fe.

Carina, que asistió por primera vez junto a sus amigas, valoró la forma en que se desarrollaron las visitas guiadas. “Me parece un recorrido interesante, la manera en que está abordado y el relato hace que aprendamos un poco más de nuestra ciudad”, expresó.

Elisa y Virginia destacaron la posibilidad de ingresar a espacios que no suelen estar abiertos al público y descubrir aspectos desconocidos de la historia local.

“Está muy bueno para aprender cosas que uno no conoce, por más que hace años que vive en Santa Fe, y vivirlas mientras te las van contando”, señalaron.

Por su parte, Mariana participó junto a su sobrino Facundo, de 18 años, y resumió la experiencia como una oportunidad para mirar la capital provincial desde otra perspectiva.

“Es como ser turista en tu propia ciudad; nos gusta mucho conocer la historia”, afirmó. Facundo, en tanto, destacó su interés por la arquitectura y por conocer cómo eran las construcciones tradicionales de Santa Fe.

Entre los visitantes también estuvo Ramiro David Ajuacho Chinche, un profesional boliviano que se encontraba en la ciudad por un congreso y decidió sumarse a la propuesta cultural.

Tras recorrer distintos espacios, valoró la recepción que tuvo en Santa Fe y definió la experiencia como “un regalo más de la ciudad”.

“Tengo una deuda muy grande con su gente; he sido recibido como el hijo pródigo que vuelve a su ciudad. Como dice el dicho: yo venía por cobre y me voy con oro, oro de Santa Fe”, expresó.

Gastronomía y transporte para facilitar los recorridos

La propuesta incluyó dos sectores gastronómicos tipo food park, ubicados en Plaza San Martín y el Paseo de las Tres Culturas, además de promociones especiales en bares y restaurantes adheridos.

Para facilitar los traslados entre los distintos puntos de la programación, el sistema de bicicletas públicas funcionó con horario extendido hasta la medianoche.

La organización también contó con el apoyo de ACC Tecnología para Eventos e Imprenta Acosta Hermanos. Además, estudiantes del Instituto 12 realizaron prácticas en museos y salas municipales durante la jornada.

Extienden la convocatoria para participar de “Cronistas NDM/26”

Luego de la jornada, continúa abierta la convocatoria “Cronistas NDM/26”, que invita a quienes participaron de la Noche de los Museos a compartir fotografías tomadas durante el evento.

La iniciativa busca reunir imágenes de escenas, encuentros, espacios y momentos que reflejen la experiencia desde la mirada de sus protagonistas.

El plazo para presentar fotografías se extendió hasta el 1.º de noviembre. El formulario está disponible en la página oficial de la Noche de los Museos.

Las imágenes seleccionadas integrarán un dossier digital de la 12.ª edición, que será difundido a través de los canales de comunicación de la Municipalidad de Santa Fe.

Con más de 65.000 participantes y 110 espacios abiertos, la Noche de los Museos volvió a convocar a la ciudadanía alrededor de la cultura y el patrimonio. La propuesta también dejó abierta la invitación a seguir recorriendo y descubriendo la historia santafesina durante todo el año.

Noche de los Museos Santa Fe personas
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