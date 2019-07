Kawhi Leonard es la nueva figura de los Clippers

El alero Kawhi Leonard, estrella de Toronto Raptors, el flamante campeón de la NBA, se convirtió en refuerzo de Los Ángeles Clippers, que sacudió el mercado de pases con su contratación y la de otra figura, el también alero Paul George, proveniente de Oklahoma City Thunder.

Leonard, de 28 años y elegido el MVP (mejor jugador) de las finales que Toronto le ganó a Golden State Warriors por un global de 4-2, cumplirá su sueño de jugar en Los Angeles, la ciudad donde nació, y junto a su gran amigo Paul George, según publicó la prensa estadounidense y consignó la Agencia EFE.

El alero, ex compañero del argentino Emanuel "Manu" Ginóbili en San Antonio Spurs (fueron campeones de la NBA en la temporada 2013/2014) firmará con los Clippers un contrato de cuatro años y 142 millones de dólares.

El dueño de la franquicia de los Clippers, el multimillonario Steve Ballmer, le sumó dos estrellas al equipo dirigido por Doc Rivers que desea discutirle el anillo de campeón al gran candidato al título, el otro equipo de la ciudad, Los Angeles Lakers, que tiene a LeBron James y sumó en este mercado a Anthony Davis (ex New Orleans Pelicans) y a Danny Green (ex Toronto Raptors.

La salida de Kawhi Leonard a la Agencia Libre paralizó por completo la NBA. Tras varios días de indecisiones, el alero sorprendió y aceptó la propuesta de Los Ángeles Clippers, haciendo a un lado de este modo continuar en los Toronto Raptors, donde acababa de ganar un anillo -el primero en la historia de la franquicia- o desembarcar a Los Ángeles Lakers, donde lo esperaban con los brazos abiertos LeBron James y Anthony Davis.