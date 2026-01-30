Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón sigue esperando que Platense cumpla los pagos por Leonel Picco

Platense todavía no paga las cuotas atrasadas del pase de Leonel Picco, a lo que se suma el 30% que debe recibir Colón por la venta a Remo FC

30 de enero 2026 · 17:17hs
Colón sigue esperando que Platense cumpla los pagos por Leonel Picco

El tiempo pasa, los compromisos se acumulan y en Colón la paciencia empieza a agotarse. El club continúa renegando con Platense por las cuotas impagas del pase de Leonel Picco. Una situación que lejos de encaminarse vuelve a tensarse con el correr de las semanas.

Hace algunas semanas, el nuevo presidente del Calamar, Gastón Arcieri, había reconocido públicamente que existía un acuerdo para regularizar los pagos atrasados, lo que parecía abrir una puerta a la tranquilidad. Sin embargo, la realidad dista bastante de ese escenario. Desde Santa Fe, el mandamás sabalero José Alonso fue claro: por ahora no hay nada. Cada vez que Colón consulta, la respuesta es la misma: hay otros compromisos antes.

Platense cobra pero no le paga a Colón

Ese ida y vuelta sin avances mantiene encendido el malestar en el Rojinegro, más aún teniendo en cuenta que la deuda no es menor. También se suma el dinero correspondiente a la venta del jugador a Remo FC, operación por la cual a Colón le corresponde el 30% de 1.800.000 dólares, es decir, unos 540.000 dólares, a los que luego deberán aplicarse los descuentos. Dicho sea de paso, Picco aún no fue oficializado, sí presentado el martes pasado, por demoras en la documentación.

Leonel Picco

Todo esto ocurre mientras Platense se reforzó, compitió y concretó ventas, sin que hasta ahora haya cumplido con una obligación que lleva tiempo vencida. Colón espera 540.000 dólares, más cerca de 250.000 dólares que le deben.

En Colón miran el calendario y las promesas incumplidas empiezan a pesar tanto como los números. El Sabalero espera, reclama y toma nota. Porque el fútbol sigue, pero las deudas también.

Colón Platense Leonel Picco
