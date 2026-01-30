Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Unión reveló información importante para los hinchas que quieran asistir al encuentro del lunes que viene ante Gimnasia (M) por la fecha 3 del Apertura

30 de enero 2026 · 14:30hs
Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Unión ya empieza a palpitar el compromiso del próximo lunes, cuando reciba a Gimnasia (M) en el estadio 15 de Abril por la 3ª fecha del Apertura. En la previa del encuentro, el club dio a conocer una serie de informaciones importantes que los hinchas deberán tener en cuenta si desean asistir al estadio.

Uno de los puntos centrales pasa por la venta de entradas. Desde la institución se recordó que los socios con cuota al día podrán ingresar como es habitual. Como es costumbre, se recomienda realizar el trámite con antelación para evitar demoras el día del partido.

Además, Unión detalló aspectos vinculados a los accesos y horarios de apertura de puertas, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar una mejor experiencia en la previa. En ese sentido, se solicita al público llegar con tiempo al estadio y concurrir con la documentación correspondiente.

El comunicado de Unión

Oficina de Socios:

Viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Sábado de 9.00 a 12.00 horas

Domingo y lunes cerrado

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

» SOCIOS:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

Hinchas Unión 1

VENTA:

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000

PLATEA REDONDA $25.000

» NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $40.000

JUBILADOS: $20.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $10.000

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $90.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $75.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $70.000

PLATEA REDONDA $65.000

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Gimnasia (M) hinchas
