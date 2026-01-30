Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Unión ya empieza a palpitar el compromiso del próximo lunes, cuando reciba a Gimnasia (M) en el estadio 15 de Abril por la 3ª fecha del Apertura. En la previa del encuentro, el club dio a conocer una serie de informaciones importantes que los hinchas deberán tener en cuenta si desean asistir al estadio.
Por Ovación
Uno de los puntos centrales pasa por la venta de entradas. Desde la institución se recordó que los socios con cuota al día podrán ingresar como es habitual. Como es costumbre, se recomienda realizar el trámite con antelación para evitar demoras el día del partido.
Además, Unión detalló aspectos vinculados a los accesos y horarios de apertura de puertas, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar una mejor experiencia en la previa. En ese sentido, se solicita al público llegar con tiempo al estadio y concurrir con la documentación correspondiente.
El comunicado de Unión
Oficina de Socios:
Viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas
Sábado de 9.00 a 12.00 horas
Domingo y lunes cerrado
IMPORTANTE:
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
» SOCIOS:
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (enero).
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
VENTA:
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000
PLATEA REDONDA $25.000
» NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $40.000
JUBILADOS: $20.000
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $10.000
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $90.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $75.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $70.000
PLATEA REDONDA $65.000
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL:
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS