La actuación del arquero Diego Salvagiot fue clave ante El Quillá

Salvagiot.jpg Con 22 años, el portero de Universidad, tiene como referente a Chilavert, y al igual que el paraguayo le gusta patear penales. UNL

"La más difícil del partido fue la última en la que me tocó intervenir, estaba un poco encandilado, lo cual fue un condimento extra, creo que fue primero Pochón el que la quiere cruzar, y bueno, me lleva a tener que estirar y sacarla al córner" resaltó el arquero local. Hubo otra también complicada: "Hubo otra pelota complicada, que tiró Felizia, que buscaba el ángulo, tuve que volar y por suerte la pude sacar".

Otra situación complicada que el arquero de la UNL supo resolver fue la de Manuel Chemes. "Estaba dentro del área chica, por suerte se fue desviada. Ellos tuvieron varias situaciones claras sobre el final, pero fue un empate creo que justo. La diferencia entre ellos y nosotros, es que por ahí estuvieron un poco más finos. Nosotros también tuvimos nuestras chances, pero nos faltó un poco más de puntería".

"Vamos a tratar de ir al predio de la Liga a quedarnos con la victoria, y poder pasar a la siguiente fase. La obligación la teníamos nosotros cuando fuimos locales, ahora la van a tener ellos, de todas formas, no importa las circunstancias ni el lugar, siempre tratamos de salir a hacer nuestro juego, y salimos a buscar el partido en cualquier cancha" destacó el arquero del equipo de Leandro Sartor.

Salvagiot.jpg Por su actuación en el epílogo del cotejo ante Quillá, Salvagiot fue elegido la figura del partido. UNL

Salvagiot expresó que "la pretemporada la comenzamos hace dos semanas, puede ser que todavía estamos algo duros. Hay que tener en cuenta que tuvimos poco tiempo de descanso, porque la última fecha del año pasado con Colón de San Justo la jugamos el 15 de diciembre, entonces el cuerpo técnico decidió darnos solamente dos semanas de descanso, para despejar la mente de lo que fue el año pasado, y por eso llegamos con pocos entrenamientos".

"El año pasado nos quedamos con la espina de haber podido conseguir alguno de los dos torneos, pero bueno ahora hay que pensar en lo que viene. Nosotros siempre buscamos mejorar año a año, en esta oportunidad la vara está un poquito más alta, porque ya sabemos para lo que estamos, mantuvimos la base, que es lo importante, y trataremos de ir por más" indicó

La figura del partido recordó que "comencé a atajar a los 10 años en Gimnasia de Ciudadela, después tuve un breve paso por La Perla del Oeste, para luego irme a Colón, hice inferiores de AFA, hasta el momento de tener que hacer el contrato. Luego estuve tres años en Libertad de Sunchales, y por cuestiones personales tuve que volver a Santa Fe, y la Universidad me recibió muy bien".

"Siempre me gustó Chilavert, fue un arquero que siempre miré, no llegué a verlo mucho, si los videos que siempre miraba, me sentía identificado. Aparte, pateo penales siempre tratando de igualar. Llevo cinco de cinco, es decir, que de todos los que tiré los metí todos. El primero se lo hice a mi hermano, que también es arquero, abrí con él la cuenta....hubo apuesta, pero no pagó todavía, estamos esperando", describió el portero de la UNL, sobre a quien tiene como referente en su puesto.