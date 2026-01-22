Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La AFA decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura

22 de enero 2026 · 15:05hs
La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

La AFA aceptó la amnistía

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, ya que habían sufrido una suspensión sus jugadores que le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo en repudio al título de Campeón de Liga que inventó la AFA para premiar al Canalla.

AFA amnistía sanciones
Noticias relacionadas
todo definido: colon ya tiene dia y hora para su estreno en la primera nacional

Todo definido: Colón ya tiene día y hora para su estreno en la Primera Nacional

bernardo romeo explico su salida de afa: sentia que era el momento ideal

Bernardo Romeo explicó su salida de AFA: "Sentía que era el momento ideal"

union gana tiempo en el mercado: la afa analiza extender la ventana y madelon toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

colon suma proyeccion ofensiva: maximo ingravidi se incorpora a la reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Lo último

Bonazzola: Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

Último Momento
Bonazzola: Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase

Bonazzola: "Neris ya fue intimado para entrenar, porque Colón es dueño del pase"

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en la Circunvalación de Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Alerta en La Bombonera: Boca inicia el 2026 con el área vacía

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Ovación
Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"