La AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) decidió aceptar el pedido de amnistía , por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, ya que habían sufrido una suspensión sus jugadores que le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo en repudio al título de Campeón de Liga que inventó la AFA para premiar al Canalla.