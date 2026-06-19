Uno Santa Fe | Colón | Colón

La racha positiva que Colón buscará extender contra Chaco For Ever

Colón visitará este sábado, desde las 15, a Chaco For Ever con varias misiones: extender la racha positiva, sostener la solidez y seguir de cerca a Morón

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 17:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La racha positiva que Colón buscará extender contra Chaco For Ever

Prensa Colón

Colón llega a Resistencia con algo que durante buena parte de la temporada le resultó esquivo: confianza. El triunfo de la fecha pasada permitió reforzar una sensación de crecimiento que el equipo viene construyendo y ahora tendrá una nueva chance para ratificarla cuando visite a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García.

• LEER MÁS: Medrán tiene listo el plan de Colón para ir por todo ante Chaco For Ever

El compromiso, pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, encuentra al Sabalero atravesando uno de sus tramos más estables. No solo por los resultados, sino también por la imagen que comenzó a mostrar en distintos escenarios.

• LEER MÁS: ¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La racha que Colón buscará cuidar en el estadio Juan Alberto García

Hay un dato que refleja claramente ese proceso: Colón acumula ocho encuentros sin conocer la derrota, con seis empates y dos victorias. Números que quizás no impactan por la cantidad de triunfos, pero que evidencian una regularidad que le permitió mantenerse competitivo y no perder terreno en la pelea de arriba.

Col&oacute;n buscar&aacute; extender el invicto de ocho partidos.

Colón buscará extender el invicto de ocho partidos.

Sin embargo, el desafío ahora pasa por transformar esa solidez en puntos de mayor valor. Después de conseguir una victoria importante fuera de Santa Fe en el estadio Juan Pasquale ante Defensores de Belgrano, el conjunto de Ezequiel Medrán intentará demostrar que aquello no fue un episodio aislado. Durante gran parte del torneo, la deuda más importante estuvo lejos del Brigadier López y justamente por eso el partido en Chaco adquiere una relevancia especial.

• LEER MÁS: Franco García, con todo listo para ser refuerzo de Colón

La misión será doble. Por un lado, extender una racha positiva que le permitió recuperar terreno en la tabla. Por el otro, seguir metiéndole presión a Deportivo Morón, que marca el ritmo en la zona y que se mantiene como referencia en la lucha por los puestos de privilegio. Además, Colón llega respaldado por otro aspecto que comenzó a fortalecerse: la defensa. El equipo mantuvo la valla invicta en sus dos últimas presentaciones, una señal de equilibrio que Medrán considera indispensable para sostener las aspiraciones de protagonismo.

• LEER MÁS: San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Claro que nada será sencillo. Chaco For Ever atraviesa una realidad opuesta y ocupa el último lugar de la tabla, pero esa necesidad también lo convierte en un adversario peligroso. Los chaqueños jugarán con la obligación de sumar y buscarán aprovechar la localía para salir del fondo.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
Noticias relacionadas
san miguel le marco la cancha a colon por nasta: no nos vamos a desprender tan facil

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

dos goleadores para un puesto: colon acelera por el refuerzo que pide medran

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

colon cerro a franco garcia: el primer refuerzo ya tiene fecha de llegada

Colón cerró a Franco García: el primer refuerzo ya tiene fecha de llegada

Santiago Rosales estaba en el radar de Colón, pero el engache seguirá en Mitre.

Colón lo tenía en carpeta, pero continuará jugando en Mitre

Lo último

Día del Padre: el comercio santafesino abrirá este sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

Día del Padre: el comercio santafesino abrirá este sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Argentina ajusta piezas en Kansas y Scaloni empieza a definir los 11 para jugar con Austria

Argentina ajusta piezas en Kansas y Scaloni empieza a definir los 11 para jugar con Austria

Último Momento
Día del Padre: el comercio santafesino abrirá este sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

Día del Padre: el comercio santafesino abrirá este sábado feriado con descuentos de hasta 30% y expectativas de repunte en las ventas

Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Terror en Rincón: se encontró cara a cara con un ladrón que la amenazó con un martillo en su propia cocina

Argentina ajusta piezas en Kansas y Scaloni empieza a definir los 11 para jugar con Austria

Argentina ajusta piezas en Kansas y Scaloni empieza a definir los 11 para jugar con Austria

Cayó preso El Pingüino, violento tiratiros de Bº Barranquitas: le incautaron un arma de guerra y decenas de balas

Cayó preso "El Pingüino", violento tiratiros de Bº Barranquitas: le incautaron un arma de guerra y decenas de balas

Alerta de colectivos interurbanos en Santa Fe: ATAP intimó a Nación y Provincia por deudas y advierte una reducción de servicios

Alerta de colectivos interurbanos en Santa Fe: ATAP intimó a Nación y Provincia por deudas y advierte una reducción de servicios

Ovación
Unión se rearma en silencio y muestra su preparación en el predio

Unión se rearma en silencio y muestra su preparación en el predio

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: No nos vamos a desprender tan fácil

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: Hay un grupo con mucho futuro

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Colón cerró a Franco García: el primer refuerzo ya tiene fecha de llegada

Colón cerró a Franco García: el primer refuerzo ya tiene fecha de llegada

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe