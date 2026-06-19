La racha positiva que Colón buscará extender contra Chaco For Ever

Colón visitará este sábado, desde las 15, a Chaco For Ever con varias misiones: extender la racha positiva, sostener la solidez y seguir de cerca a Morón

Colón llega a Resistencia con algo que durante buena parte de la temporada le resultó esquivo: confianza . El triunfo de la fecha pasada permitió reforzar una sensación de crecimiento que el equipo viene construyendo y ahora tendrá una nueva chance para ratificarla cuando visite a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García.

El compromiso, pendiente de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, encuentra al Sabalero atravesando uno de sus tramos más estables. No solo por los resultados, sino también por la imagen que comenzó a mostrar en distintos escenarios.

• LEER MÁS: ¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La racha que Colón buscará cuidar en el estadio Juan Alberto García

Hay un dato que refleja claramente ese proceso: Colón acumula ocho encuentros sin conocer la derrota, con seis empates y dos victorias. Números que quizás no impactan por la cantidad de triunfos, pero que evidencian una regularidad que le permitió mantenerse competitivo y no perder terreno en la pelea de arriba.

Colón buscará extender el invicto de ocho partidos.

Sin embargo, el desafío ahora pasa por transformar esa solidez en puntos de mayor valor. Después de conseguir una victoria importante fuera de Santa Fe en el estadio Juan Pasquale ante Defensores de Belgrano, el conjunto de Ezequiel Medrán intentará demostrar que aquello no fue un episodio aislado. Durante gran parte del torneo, la deuda más importante estuvo lejos del Brigadier López y justamente por eso el partido en Chaco adquiere una relevancia especial.

• LEER MÁS: Franco García, con todo listo para ser refuerzo de Colón

La misión será doble. Por un lado, extender una racha positiva que le permitió recuperar terreno en la tabla. Por el otro, seguir metiéndole presión a Deportivo Morón, que marca el ritmo en la zona y que se mantiene como referencia en la lucha por los puestos de privilegio. Además, Colón llega respaldado por otro aspecto que comenzó a fortalecerse: la defensa. El equipo mantuvo la valla invicta en sus dos últimas presentaciones, una señal de equilibrio que Medrán considera indispensable para sostener las aspiraciones de protagonismo.

• LEER MÁS: San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Claro que nada será sencillo. Chaco For Ever atraviesa una realidad opuesta y ocupa el último lugar de la tabla, pero esa necesidad también lo convierte en un adversario peligroso. Los chaqueños jugarán con la obligación de sumar y buscarán aprovechar la localía para salir del fondo.