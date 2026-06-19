La semana cierra con otro aumento de los combustibles en Santa Fe: cuánto cuesta cargar nafta

YPF volvió a actualizar sus precios este viernes. La nafta súper aumentó $10 por litro y superó nuevamente los $2.100 en la ciudad de Santa Fe.

Los combustibles volvieron a aumentar en Santa Fe y este viernes los automovilistas se encontraron con nuevos valores en las estaciones de servicio YPF de la capital provincial.

La actualización impactó principalmente en la nafta súper, que registró una suba de $10 por litro y pasó de costar $2.093 a $2.103. El incremento se aplicó en la previa del fin de semana y se suma a la serie de ajustes que vienen registrándose en los surtidores durante los últimos meses.

Con este nuevo movimiento, llenar el tanque vuelve a representar un mayor gasto para quienes utilizan el vehículo de manera cotidiana.

Cómo quedaron los precios

Tras el incremento aplicado este viernes, los valores de referencia en estaciones YPF de la ciudad de Santa Fe quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.103 por litro

Infinia: $2.268 por litro

Infinia Diesel: $2.405 por litro

El ajuste permitió que la nafta súper vuelva a ubicarse por encima del umbral de los $2.100 por litro.

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Qué puede pasar en las próximas semanas

Aunque el incremento fue moderado en términos nominales, el sector energético viene advirtiendo que todavía existen componentes pendientes de actualización que podrían seguir trasladándose al precio final.

Especialistas señalaron en los últimos días que aún quedan impuestos y otros ajustes por incorporar, por lo que no se descartan nuevos movimientos en el corto y mediano plazo.

Si bien las últimas subas individuales estuvieron por debajo de los $10 por litro, el efecto acumulado continúa impactando en el costo total de cada carga y en el presupuesto mensual de los usuarios.