La revelación de Maffini: "Estuvo la posibilidad de ir a Colón"

Delante estará un rival que tuvo una racha de 12 jornadas invicto y que ahora viene de caer ante Almirante Brown, por lo que también necesita los puntos para seguir en la lucha por alcanzar la zona de reducido. En la previa, el defensor Gonzalo Maffi, paltó el cotejo en charla con Radio Gol 96.7.

La revelación de Gonzalo Maffini respecto a Colón

"Será seguro un partido lindo. Especial por algunos conocidos del año pasado que están en Colón y aparte por enfrentar a uno de los animadores del torneo en una linda cancha. Será lindo, esperemos que salga un lindo partido y por supuesto, traernos los tres puntos a Río Cuarto", comentó.

Luego, reveló que tuvo chances de recalar en el Sabalero en el último mercado de pases: "Como no tenía continuidad en Belgrano la idea era salir. De Colón directamente conmigo no se comunicó nadie, pero sí con gente que trabaja conmigo para ver condiciones y entiendo que llamaron acá al club. Igual, no se aceleró demasiado, no sé si por un tema de precio o qué".

Gonzalo Maffini.jpg El defensor de Estudiantes de Río Cuarto, Gonzalo Maffini, admitió que tuvo sondeos de Colón.

"Cuándo se da la salida estaba lo de Colón, porque está Iván (Delfino), al que conozco por su forma de jugar y creo que podía ser útil. Al estar tanto sin jugar necesitaba tener una certeza y puse a como opción lo de Colón o quedarme acá en Estudiantes RC, que fue lo que terminó pasando. Pero sí, estaba dentro de la posibilidades de pasar a Colón", finalizó.