Cuál es la postura en Colón sobre la continuidad de Delfino

UNO Santa Fe adelantó que el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, del próximo sábado a las 20.10 en el Brigadier López, será clave para la continuidad de Iván Delfino como entrenador de Colón , más allá que no había precisiones sobre la postura de los dirigentes.

Colón ingresó en un bajón futbolístico del cual le está costando muchísimo salir, ya que en ese lapso solo ganó dos partidos y sin merecerlo, como fueron ante Chaco For Ever y Atlético de Rafaela, el rendimiento estuvo muy distante del que evidenció en la primera parte de la temporada y por lógica consecuencia perdió la punta de la Zona B.

El bajón de Colón que se traduce en la tabla de posiciones

Es más, el Colón de Delfino solo está a un punto de la cima, que comparten Aldosivi y San Telmo, que deben su partido de la última fecha de la primera rueda de la Zona B, debido a que se le descontaron tres puntos al Candombero por los incidentes que se registraron al momento de la suspensión de dicho cotejo en la Isla Maciel. Si esto no hubiera ocurrido, serían cuatro las unidades que lo separarían de lo más alto.

Iván Delfino (2).jpg El DT de Colón, Iván Delfino, admite el bajón futbolístico pero prefiere ir con calma, a pesar de perder la punta de la zona B. UNO Santa Fe | José Busiemi

"Llegaron jugadores que pidió el técnico dentro del listado que teníamos. A varios no los pudimos traer ni tampoco convencer, en mayor parte por lo económico. Tenemos que saber que no podemos pagar sueldos importantes. Tampoco queremos pagar salarios que estén por arriba de nuestros referentes. Es una condición que pusimos y la cumplimos. Vamos a jugar con lo que tenemos. Hay confianza. Todos te dicen que Colón tiene un plantel rico y pensamos lo mismo. Es solo es cuestión de retomar la línea futbolística", manifestó Víctor Godano en diálogo con LT9 (AM 1150), donde dejó su pensamiento sobre el proyecto que se viene encabezando en Colón.

La postura de Godano y su CD tras el bajón de Colón

La convicción de Godano en Iván Delfino es tan importante que al momento de asumir en sus funciones confesó que cuando se decidió por volver a ser presidente de Colón ya lo tenía pensado, sea cual sea la suerte del equipo, que en ese momento estaba en Primera División, y se jugaba su permanencia en la categoría.

De esta manera, una vez que entregó el cargo José Vignatti, hecho que se dilató mucho más de la cuenta, se presentó a Delfino, con quien Godano compartió plantel en la época de ambos como jugadores profesionales, más allá de atesorar una gran relación personal.

LEER MÁS: Colón ya conoce el árbitro del partido ante Estudiantes de Río Cuarto en Santa Fe

Godano está firme y con las convicciones intactas en torno a la continuidad de Delfino, cuestión que ya comenzó a ser mirada de reojo por otros dirigentes, que consideran que le caben las generales de la ley, en caso de no conseguir sacar al equipo del pozo futbolístico en el que se cayó.

Además, en el análisis que se hizo de entrenadores disponibles, son pocos a los que le ven el perfil para estar al frente del equipo, mientras que la situación económica tampoco es próspera y alentadora en función de seducir a un entrenador de peso, como podría ser el nombre de Alfredo Jesús Berti, uno de los perfiles que gustan en caso de tener que salir al mercado.

De todas maneras, todo quedará de manifiesto el próximo sábado cuando Colón reciba a Estudiantes de Río Cuarto, donde tendrá la chance de redimirse ante su gente para comenzar a sepultar la mala racha. En caso contrario, "las generales de la ley" serán las que comenzarán a imperar.