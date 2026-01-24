Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

La santafesina Stefanía Antoniazzi quedó afuera del plantel que Fernando Ferrara eligió para jugar la FIH Pro League con Australia e Irlanda.

Fernando Ferrara dio a conocer la lista final de 20 jugadoras que viajarán a Australia, del 10 al 15 de febrero de 2026, para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26. Allí, Las Leonas enfrentarán al local Australia, el 11/2 y 14/2, y a Irlanda, el 10/2 y 13/2, con la idea de recuperarse de la primera ventana, disputada en Santiago del Estero, en la cual sumaron cinco unidades.

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped ya tiene la lista de convocadas que competirán en febrero en Hobart, Australia, por la segunda ventana de competencia de la FIH Pro League de la disciplina en la temporada 2025-2026.

El técnico Fernando Ferrara designó a 20 jugadoras que emprenderán el viaje hacia Oceanía el lunes 2 de febrero, con más de una semana de aclimatación para el arranque de la actividad oficial. Es que Las Leonas recién abrirán el fuego ante Irlanda el martes 10 de febrero (5.30 de la Argentina).

Las Leonas, que reúnen 6 puntos en la clasificación luego de la primera ventana celebrada en Santiago del Estero durante diciembre último, se enfrentarán en un segundo cotejo ante el combinado irlandés (viernes 13) y también se toparán contra Australia (miércoles 11 y sábado 14).

Entre las convocadas hay seis jugadoras que fueron subcampeonas del Mundo en el Mundial Junior en Santiago de Chile en diciembre del 2025: Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz y Victoria Falasco. La jugadora que más pedía el público argentino es la mendocina Alastra, que fue elegida "Rising Star of the Year" y viene de ser una de las mejores jugadoras de Las Leoncitas en Chile.

Las elegidas por el entrenador son Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti