Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

En su quinta presentación en el Mundial U21 de vóley, Las Panteritas superaron a República Checa en sets corridos, y clasificó a cuartos de final

Las Panteritas, vencieron a República Checa y están entre los ocho mejores del Mundial U21.

Las Panteritas, están entre los ocho mejores del Mundial U21. En la madrugada de este miércoles vencieron a República Checa por 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19, y avanzaron de ronda. Martina Bednarek, máxima anotadora con 17 puntos.

De esta manera, la Selección U21 hace historia en Indonesia y vuelven a estar en cuartos después de 24 años ya que la última vez que lo hicieron fue en el séptimo puesto del Mundial 2001 en República Dominicana. Este viernes, con horario a confirmar, los cuartos de final frente a Brasil.

Las Panteritas venían de cerrar una fase regular perfecta en el Mundial U21 al superar a la selección local de Indonesia por 3-0 con parciales de 25-23, 25-18 y 25-22, y ahora dejaron en el camino a la República Checa en sets corridos.

LEER MÁS: Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

La selección nacional, que salió a jugar con sus mejores exponentes, volvió a tener en cancha a la rosarina Martina Bednarek, Bernarda Aguilar y Micaela Cabrera, las que habían ingresado pocos minutos en la última jornada de la fase de grupos, ya que el formato del mundial no da respiro y las instancias finales se van a jugar todos los días hasta la jornada final.

Argentina superó la fase de grupo con mucha autoridad al ganarle a Canadá 3-0, a Puerto Rico 3-0, a Serbia 3-1, a Vietnam 3-1 y al local Indonesia con la presión del público anfitrión que buscaba una victoria para meterse en octavos. Así el equipo argentino se convirtió junto a China y Brasil en los mejores de la fase regular con puntaje perfecto.

La rosarina Martina Bednarek, fue la máxima anotadora con 17 puntos. La última vez que Argentina llegó a cuartos de final en U21 fue en 2001, en República Dominicana. Argentina: Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Ingresaron: Chiappero (1), Martínez Casas, Franco.