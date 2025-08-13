Las Panteritas, están entre los ocho mejores del Mundial U21. En la madrugada de este miércoles vencieron a República Checa por 3 a 0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19, y avanzaron de ronda. Martina Bednarek, máxima anotadora con 17 puntos.
Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21
En su quinta presentación en el Mundial U21 de vóley, Las Panteritas superaron a República Checa en sets corridos, y clasificó a cuartos de final
Por Ovación
De esta manera, la Selección U21 hace historia en Indonesia y vuelven a estar en cuartos después de 24 años ya que la última vez que lo hicieron fue en el séptimo puesto del Mundial 2001 en República Dominicana. Este viernes, con horario a confirmar, los cuartos de final frente a Brasil.
Las Panteritas venían de cerrar una fase regular perfecta en el Mundial U21 al superar a la selección local de Indonesia por 3-0 con parciales de 25-23, 25-18 y 25-22, y ahora dejaron en el camino a la República Checa en sets corridos.
La selección nacional, que salió a jugar con sus mejores exponentes, volvió a tener en cancha a la rosarina Martina Bednarek, Bernarda Aguilar y Micaela Cabrera, las que habían ingresado pocos minutos en la última jornada de la fase de grupos, ya que el formato del mundial no da respiro y las instancias finales se van a jugar todos los días hasta la jornada final.
Argentina superó la fase de grupo con mucha autoridad al ganarle a Canadá 3-0, a Puerto Rico 3-0, a Serbia 3-1, a Vietnam 3-1 y al local Indonesia con la presión del público anfitrión que buscaba una victoria para meterse en octavos. Así el equipo argentino se convirtió junto a China y Brasil en los mejores de la fase regular con puntaje perfecto.
La rosarina Martina Bednarek, fue la máxima anotadora con 17 puntos. La última vez que Argentina llegó a cuartos de final en U21 fue en 2001, en República Dominicana. Argentina: Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Ingresaron: Chiappero (1), Martínez Casas, Franco.