Lautaro Corthey se afirma como tenista profesional

Viene de imponerse en el Nacional profesional masculino organizado por Central San Carlos, en una dura final en la cual le ganó a a Lautaro Correa Beguerie de Córdoba por 6-1 y 7-5. Ahora ya se encuentra trabajando en sus próximos compromisos, entrenando con seriedad y mucho compromiso.

image.png El tenista santafesino de 24 años se consagró recientemente como campeón en el Torneo Profesional AAT en San Carlos Centro

"En San Carlos me vine muy contento, fue mi tercer Pro Tour, se le llama así a este torneo, es el viejo Nacional, profesionales que organiza la AAT. Estoy encontrando un poco el nivel de como terminé el año pasado. En estos torneos me costó arrancar después de la pretemporada, pero en San Carlos me sentí bien" comenzó señalando Lautaro Corthey a UNO Santa Fe.

El tenista de la ciudad de Santa Fe aseguró que "me sentí bien en Río Cuarto, en un future, en el cual gané la Qually, después me fui a Buenos Aires a jugar un torneo y me sentí bien. En San Carlos la final fue muy dura, estábamos muy cansados, habíamos jugado cuartos, semifinal y la final. En mi caso tuve dos partidos duros antes de la final, en semi le gané a uno de Buenos Aires, gané 10-4 en súper tiebreak, que terminó siendo más de dos horitas de juego".

Agregó que "la final ante Lautaro Correa, el primer set lo gané bien, fue 6-1, y el segundo fue 7-5, más peleado. En el primero el chico erró mucho, y en el segundo, corrigió eso y se hizo mucho picante. El pasado fin de semana tuve un torneo local en la academia donde entreno que es de Enzo Artoni, después algunos nacionales, como el que jugué en San Carlos, y esperando que se hagan future en la zona de nuestro país, como Brasil, Chile, o Uruguay, para no irnos a jugar tan lejos".

image.png Corthey es entrenado por Enzo Artoni en su academia ubicada en Solares de la Laguna en Colastiné Norte.

- ¿Como fue deportivamente el año pasado para vos?

-Fue muy bueno, fue el que más torneos pude jugar, llegué a encontrar un nivel a fin de año que fue positivo. Me metí a un cuadro en future, gané los tres partidos de la qualy, entré a un cuadro, terminé ganando un torneo en el Lawn Tenis de Santa Fe, y también llegué a un par de finales. Después gané un torneo en Tucumán, así que fue bueno y de aprendizaje.

- ¿Cuándo empezaste a jugar al tenis inglés?

-Arranqué en 2019, en realidad en 2018, iba una vez por semana a la academia de Enzo, y al año siguiente lo hice de lleno. Estoy hace cuatro años en la academia de Artoni, quién tiene algunos colaboradores, el que está en la parte de competencias es Renzo Paredes.

- ¿Cómo fue el cambio de jugar tenis criollo al inglés?

-Tengo mi familia que toda la vida jugó tenis criollo, mi abuelo, principalmente, pero luego también mis viejos. A los 6 comencé a jugar en la escuelita de Unión y Progreso. Fue hasta los 18 que arranqué a jugar en el inglés. Ahí llegué a ganar varios torneos en primera, nacionales, osea que me fue muy bien.

image.png El jugador santafesino tiene como referentes al serbio Novak Djokovic y al español Rafael Nadal.

- ¿Fue complicada la adaptación?

-Me costó adaptarme, porque el tenis criollo no se enseña mucho la técnica de cómo poner los pies y como golpear, es todo golpearla como sea y que pase. Acá en el inglés hay un montón de cosas que un entrenador te trabaja, Enzo desde que llegué estaba muy atrás de las empuñadoras, y me ayudó a sacarme el otro chip. Por ahí hay algunos golpes que los tengo de ahí, pero las empuñadoras, los apoyos, el físico tiene mucho que ver. Hasta el día de hoy me sigue costando.

- ¿Qué haces de tu vida además del tenis?

-Antes de arrancan a jugar al tenis estaba estudiando Educación Física, pero me propusieron jugar al tenis, y dejé todo. Lo que sí, yo entreno tenis mañana y tarde, y después de mis entrenamientos, doy clases en el Club Banco y Unión y Progreso, para costearme los viajes que hay que hacer.