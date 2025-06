Lewandowski renunció a la Selección de Polonia tras discutir con su entrenador

Robert Lewandowski anunció que no volverá a jugar en la Selección de Polonia, por diferencias con el actual entrenador, Michal Probierz

El actual delantero del Barcelona comunicó en sus redes sociales que no volverá al conjunto nacional mientras Michal Probierz siga en el cargo.

“Considerando las circunstancias y la pérdida de confianza en el entrenador de la selección polaca, he decidido que, mientras él sea el DT, renuncio a jugar en la selección de Polonia. Espero que aún se me permita jugar para la mejor afición del mundo”, escribió el atacante de 34 años en sus redes sociales, tras la llamada telefónica por la que supo que ya no era capitan del equipo.

Estas declaraciones revelan la delicada situación que se vive en el seno de la selección polaca, días antes del crucial partido de clasificación para el Mundial que jugará en Helsinki contra Finlandia.

Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría en muchos de los fanáticos polacos, asi como también en grandes glorias de la Selección, que salieron a respaldar al actual delantero del Barcelona.

“El seleccionador (Michal Probierz) llamó a Robert solo para informarle de que le quitaba el brazalete de capitán. Y ahí terminó la conversación. Esto no debería haber sucedido así. Robert ha hecho mucho por el equipo y merece respeto. Estas cosas no se resuelven por teléfono”, declaró Waldemar Prusik, excapitán de la selección rojiblanca a medios de ese país.

El presidente de la Federación polaca respaldó al entrenador

Por su parte, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol respaldó la decisión del DT, que eligió a Piotr Zieliski, jugador del Inter de Milan, como nuevo capitán del equipo. “Los jugadores presentes en la concentración aplaudieron el relevo de brazalete”, indicó.

Lewandowski, que fue capitán desde diciembre de 2014, es el jugador con más partidos (158) en la historia de la selección polaca y su máximo goleador de todos los tiempos, con 85 tantos.