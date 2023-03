Lionel Messi hará un lujoso regalo a sus compañeros campeones del mundo

Lionel Messi consiguió el logro más importante de su carrera y lo único que le faltaba en su enorme trayectoria. La Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022 lo llenó de felicidad y, a la vez, alivio. Pero la Pulga sabe que no es un logro individual, es un logro colectivo. Y está agradecido a sus compañeros que lo acompañaron en su objetivo. Por eso decidió hacerles un regalo personal a cada uno de los campeones del mundo que obtuvieron la tercera estrella para la Argentina.

El delantero de PSG confesó en la gala de premios de The Best, donde ganó el premio al mejor jugador de la temporada: "El Mundial era mi sueño y al final llegó. Es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera". Por eso el rosarino decidió hacer un regalar especial y único a cada uno de sus compañeros.