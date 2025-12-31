Lionel Messi y otros cuatro argentinos fueron elegidos en un XI ideal de América 2025

Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Cinco futbolistas argentinos fueron elegidos en el once del continente elaborado por el diario El País, en una formación dominada por Flamengo y el Brasileirao.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 17:14hs
Lionel Messi volvió a decir presente en una distinción de peso continental. El capitán argentino integró el XI ideal de América 2025, un reconocimiento que volvió a ratificar su vigencia internacional y que contó con cinco representantes nacionales dentro de una alineación marcada por el fuerte predominio del fútbol brasileño.

Predominio brasileño y sello Flamengo

El equipo ideal, confeccionado por el tradicional diario uruguayo El País, reflejó la hegemonía del Brasileirao en la temporada. Ocho de los once futbolistas actúan en Brasil, con seis pertenecientes a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y gran animador del año futbolístico en el continente.

Los argentinos elegidos

El arquero Agustín Rossi, figura del Flamengo campeón, fue el argentino más votado del listado. A él se sumaron Santiago Sosa, eje del mediocampo de Racing, los delanteros Adrián “Maravilla” Martínez y José Manuel López, y Lionel Messi, actual referente del Inter Miami, quien volvió a meterse entre los mejores pese a competir fuera de Sudamérica.

La zona media se completó con el chileno Erick Pulgar, pieza clave del Flamengo, acompañando a Sosa en un sector neurálgico que combinó despliegue, recuperación y claridad con pelota. La defensa también tuvo fuerte impronta brasileña, con nombres de peso y experiencia internacional.

En la antesala de la publicación del XI ideal, Giorgian de Arrascaeta fue elegido Rey de América con el 62,8% de los votos, superando a Messi y a Martínez. Además, Filipe Luís fue distinguido como el mejor entrenador del continente, imponiéndose sobre Gustavo Alfaro y Gustavo Costas.

La votación contó con la participación de 264 periodistas de América y Estados Unidos, lo que le otorgó un respaldo amplio y diverso a una elección que volvió a poner al fútbol argentino —y a Messi— en el centro de la escena continental.

