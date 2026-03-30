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Los argentinos que juegan esta semana en los diferentes torneos ATP

Se vienen unos días intensos en los ATP 250 de Marrakech, Houston y Bucarest para los argentinos.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 13:03hs
Los argentinos que juegan esta semana en los diferentes torneos ATP

La gira sobre polvo de ladrillo inicia esta semana con los ATP 250 de Marrakech, Houston y Bucarest, que contarán con intensa actividad para los argentinos.

El el ATP 250 de Marrakech, que tiene como principal preclasificado al italiano Luciano Darderi, dirán presente los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli.

Cerúndolo tendrá una interesante prueba ante el polaco Kamil Majchrzak, mientras que Carabelli debutará ante un oponente proveniente de la clasificación.

Los argentinos invaden Houston en el circuito de la ATP

La mayoría de los argentinos optaron por decir presente en Houston, principalmente por la cercanía con Miami, donde se disputó el segundo Masters 1000 que este domingo quedó en manos del italiano Jannik Sinner.

El primer jugador “Albiceleste” en salir a la cancha será Thiago Tirante, que este lunes por la noche se cruzará con el local Colton Smith.

En este torneo habrá choque de argentinos en la primera ronda, ya que Tomás Etcheverry, que será el sexto preclasificado, se las verá el martes con Federico Gómez. Además, ese mismo día Román Burruchaga tendrá un duro compromiso ante el australiano Adam Walton.

Por último, en el ATP 250 de Bucarest, jugarán Sebastián Báez y Mariano Navone, quienes partirán como quinto y séptimo preclasificado respectivamente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el oponente de Báez será el lituano Vilius Gaubas, mientras que Navone irá ante el australiano Christopher O´Connell.

argentinos ATP Houston
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