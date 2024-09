Luis Suárez anunció su retiro de la selección uruguaya.

"Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años y sé que para el próximo Mundial es muy difícil que pueda llegar. Que me retire yo y que no me retiren las lesiones, que me dejen de llamar por alguna cosa u otra, eso a mí me reconforta mucho", agregó.

Suárez, uno de los pocos jugadores uruguayos que participó en cuatro mundiales y el único en la historia en disputar cinco eliminatorias, dijo no obstante que quiere seguir disfrutando "un poco más" del fútbol profesional con su equipo el Inter de Miami, al que se incorporó a finales de 2023.