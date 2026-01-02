Uno Santa Fe | Ovación | Ignacio Malcorra

Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Ignacio Malcorra no renovó contrato con Rosario Central y despertó el interés del entrenador de Independiente Gustavo Quinteros

2 de enero 2026 · 22:35hs
Ignacio Malcorra no seguiría en Rosario Central.

Ignacio Malcorra no seguiría en Rosario Central.

Ignacio Malcorra y Rosario Central tomarían caminos separados en este 2026. El enganche aclamado por los hinchas del Canalla no alcanzó a un acuerdo para renovar su contrato y desde el 1ero de enero es jugador libre, escenario ante el cual Independiente apareció en la escena.

Malcorra se aleja de Rosario Central

Al no acordar su continuidad con la escuadra rosarina, el talentoso volante de 38 años analiza opciones de cara a la próxima temporada y despertó el interés de Gustavo Quinteros, quien lo habría pedido de manera expresa a la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti para reforzar su equipo.

Curiosamente, el último partido disputado por Malcorra fue justamente ante Independiente, encuentro tras el cual resultó expulsado por un encontronazo con Rodrigo Fernández Cedrés que le hizo perderse los octavos de final del Torneo Clausura, en lo que sería caída ante Estudiantes.

Semanas atrás Sergio Levinton, representante de Malcorra, lanzó bombazos contra la dirigencia de Rosario Central en medio de la incertidumbre sobre su futuro. En ese entonces aseguró que nadie se comunicó con él para renovar el vínculo y reconoció un sondeo de Racing.

"Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho", fue lo primero que dijo su agente en una entrevista con Radio La Red.

"Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nacho para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado", añadió.

En caso de ser el final, Malcorra se despediría de Rosario Central tras tres años, en los cuales se ganó el corazón de los hinchas del Canalla con 22 goles y 25 asistencias en 133 partidos. Fue campeón de la Copa de la Liga 2023 y Campeonato de Liga 2025, sumado a tantos cruciales para ganar varios clásicos a Newell's que perduraran por la eternidad en la memoria de los fanáticos de la Academia rosarina.

Ignacio Malcorra Rosario Central Independiente
Noticias relacionadas
domina, a las puertas de su debut en cadiz: el ex union se ilusiona con el estreno en riazor

Dómina, a las puertas de su debut en Cádiz: el ex Unión se ilusiona con el estreno en Riazor

rivadavia juniors se arma para ir por mas en el 2026

Rivadavia Juniors se arma para ir por más en el 2026

Marcelo Barovero se suma al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Vuelve un histórico a River: Barovero se sumará al cuerpo técnico de Gallardo

El plantel de Boca arranca este viernes la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Boca inicia la pretemporada en el predio de Ezeiza

Lo último

Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

Último Momento
Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic

Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 35 barrios de la ciudad de Santa Fe

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

Ovación
Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Emanuel Beltrán, a un paso de Colón: el Sabalero avanza para cubrir un puesto clave

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Lucas Alario, de héroe a prescindible en Estudiantes: ¿hay una chance real de volver a Colón?

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe