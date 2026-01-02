Malcorra se aleja de Rosario Central y Quinteros lo quiere para Independiente

Ignacio Malcorra y Rosario Central tomarían caminos separados en este 2026. El enganche aclamado por los hinchas del Canalla no alcanzó a un acuerdo para renovar su contrato y desde el 1ero de enero es jugador libre, escenario ante el cual Independiente apareció en la escena.

Al no acordar su continuidad con la escuadra rosarina, el talentoso volante de 38 años analiza opciones de cara a la próxima temporada y despertó el interés de Gustavo Quinteros, quien lo habría pedido de manera expresa a la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti para reforzar su equipo.

Curiosamente, el último partido disputado por Malcorra fue justamente ante Independiente, encuentro tras el cual resultó expulsado por un encontronazo con Rodrigo Fernández Cedrés que le hizo perderse los octavos de final del Torneo Clausura, en lo que sería caída ante Estudiantes.

Semanas atrás Sergio Levinton, representante de Malcorra, lanzó bombazos contra la dirigencia de Rosario Central en medio de la incertidumbre sobre su futuro. En ese entonces aseguró que nadie se comunicó con él para renovar el vínculo y reconoció un sondeo de Racing.

"Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho", fue lo primero que dijo su agente en una entrevista con Radio La Red.

"Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nacho para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado", añadió.

En caso de ser el final, Malcorra se despediría de Rosario Central tras tres años, en los cuales se ganó el corazón de los hinchas del Canalla con 22 goles y 25 asistencias en 133 partidos. Fue campeón de la Copa de la Liga 2023 y Campeonato de Liga 2025, sumado a tantos cruciales para ganar varios clásicos a Newell's que perduraran por la eternidad en la memoria de los fanáticos de la Academia rosarina.