Marcos Acuña será exigido para saber si juega el Mundial

Ante esto, las opciones en ese puesto para el DT no son muchas ya que entre los que quedaron como reservas de la lista solo aparece un defensor: Facundo Medina, quien es marcador central. No obstante, no hay que descartar que sea llamado.

El problema es que en esa posición no hay demasiadas opciones ya que Nicolás González, uno de los jugadores que podía ocupar ese lugar, tampoco irá a la Copa del Mundo. Por lo tanto, el cuerpo técnico debería evaluar otros nombres. Sin embargo, uno de los que eventualmente podría ser marcador izquierdo es Lisandro Martínez, aunque con otras características que Acuña.

El futbolista de Sevilla arrastra una pubalgia que no lo deja entrenar con normalidad de manera continuada y será exigido a fondo para ver cómo responde, pese a que fue titular en el amistoso frente a Emiratos Arabes Unidos y una de las figuras de la Selección Argentina, aunque solamente jugó 45 minutos y su presencia en el Mundial hoy es una incógnita.