Mario Donetti estará al frente del plantel de Juventud Unida de Candioti

"La verdad es que las expectativas son muy lindas, porque este es un club en el que yo ya estuve, conozco la dirigencia, la idiosincrasia, y este ascenso es muy bueno. Ellos ya venían trabajando bien, como comisión directiva, ya que la institución viene creciendo" indicó Mario Donetti a UNO Santa Fe.

image.png Juventud Unida de Candioti jugará en la máxima categoría de Liga Santafesina, y para ello lleva adelante una intensa pretemporada.

El nuevo DT de Juventud Unida de Candioti aseguró que "estar en la A no es fácil, pero vamos a tratar de armar un equipo lo más competitivo posible, cosa de no solamente pensar sólo en el descenso, sino también en algo más. Será un equipo de chicos jóvenes, y con un poquito de experiencia, le vamos a agregar lo que permite la Liga, esos cinco o seis los vamos a tener en cancha, pero vamos a tener una mezcla de experiencia con juventud. Ojalá que tengamos un buen torneo, y un poco conociendo la categoría, creo que vamos a andar un poco arriba de mitad de tabla.".

"La pretemporada la arrancamos el 15 de diciembre, hacíamos dos veces por semana, miércoles y sábado, para ir juntando el grupo, y después ya comenzamos todos juntos el 13 de enero. Ahora lo estamos haciendo todos los días, de lunes a sábados, ya jugamos un amistoso con Universidad, el cual empatamos 1 a 1" explicó el entrenador.

En el mismo sentido aseguró que "la preparación continúa con un amistoso con Nobleza de Recreo este viernes, en cancha de Candioti, y el sábado, otro con Libertad de Nelson. Se descansa el domingo, y luego, la semana que viene serán las revanchas contra esos dos rivales. Después hay programados dos o tres partidos más, y ya se viene el comienzo del torneo, así que no queda mucho tiempo tampoco".

image.png El Gringo Donetti, como se lo conoce en el ambiente liguista, tendrá el desafío de mantener la categoría.

En cuanto al remozado formato de los campeonatos liguistas, Donetti manifestó que "ese tema del torneo la verdad es que seduce, está bueno, son dos etapas, así que vamos a tener un apertura y después van a dividir en dos zonas. Ahí se jugará todos contra todos, y ahí se pasa a los play off. Le va poner un lindo condimento a la etapa final del torneo".

"El objetivo en el torneo que se viene es salir campeón, cuando armo un grupo es para pelear por el campeonato. Los guerreros están todos, en la cancha son once contra once, después está el trabajo, y si la pelotita entra. Como te dije, los dirigentes lo que buscan es tener una buena permanencia, y en mi caso lograr la clasificación a algún torneo o ganar alguna copa, no solamente salvarnos de categoría y nada más" expresó el ex DT de San Cristóbal de Ángel Gallardo.

En relación a la conformación del plantel para jugar el certamen liguista, Donetti fue claro al señalar que "tuve todas las bajas, ya que de los que ascendieron ninguno quiso seguir en el club, por distintas razones. Algunos por el tema de que vinieron con Pancho, no quieren entrenar tan exigido, y otros buscaron otros horizontes. Tuve que armar prácticamente un equipo de cero, ya que me han quedado algunos chicos de reserva, los tres del club, y de ahí armar todo. Por suerte, hoy somos 50 practicando, así que estamos por el buen camino, y tengo confianza que vamos a andar bien".