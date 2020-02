Mauricio Martínez palpitó el partido ante Colón de una manera especial

Colón tendrá otra gran prueba de fuego este viernes cuando reciba, a partir de las 21.10, al entonado Racing por la 20ª fecha de la Superliga. La necesidad de ganar es imperiosa y por eso todo pinta para ser un encuentro cerrado y de dientes apretados. Para colmo la Academia viene de ganar el clásico de manera épica y llegará a Santa Fe más entonado que nunca.

Justamente en la previa, el santotomesino Mauricio Martínez, que le tocó ingresar en el complemento del duelo ante Independiente, contó las sensaciones que le dejó semejante triunfo en diálogo con Radio Gol 96.7: "Lo del domingo fue algo terrible. Lo que se dio fue inexplicable. Me tocó entrar y jugar casi todo el segundo tiempo. Quedamos con dos menos y cuando entré fue para defender con el cuchillo entre los dientes y con personalidad. Lo sacamos adelante con coraje y los huevos bien puestos".

El volante está muy emparentado con Unión, club que lo catapultó a Primera División y durante el último mercado de pases sonó como posible refuerzo, algo que reveló el propio jugador: "Solo me mandaron un mensaje preguntando si quería volver y dije que sí, porque quería jugar. Después no sé si hubo contactos entre las dirigencias, pero estaba claro que sería muy complicada mi vuelta. Apenas llegó Sebastián (Beccacece) reconoció que me iba a tener en cuenta, que me pensaba ya sea para ser volante o marcador central. También existieron chances de regresar a Rosario Central, pero eso no avanzó. Era muy complicado volver a Unión. Es más, hablé con Andrés Monsalvo (dirigente rojiblanco), que si se daba todo no tenía problemas de ir".

Mauricio Martínez

"Siempre digo que me encantaría jugar otra vez en Unión, porque me dio todo. Lo que soy es gracias al club. Ojalá se dé antes del retiro. Los momentos hay que disfrutarlo y por ahora tengo la cabeza acá", resaltó.

Además, opinó de cómo lo ve al Tate en la Superliga y la Copa Sudamericana: "El momento de Unión es muy bueno. Casi se desmanteló el plantel y no sé cómo hace Leo (Madelón) para mentalizarlos. La verdad que los jugadores tienen un coraje terrible. Hicieron un partidazo ante Mineiro. Tenías ganas de ir a la cancha, pero no pude por los entrenamientos. Ante River no mereció perder. La verdad es un equipo se la complica a todos. Me pone muy contento por Leo y los compañeros".

En el final, palpitó a su manera el cotejo ante el Sabalero: "Colón necesita ganar y nosotros también. Sabemos que será un partido muy duro. Seguramente será complicado en Santa Fe, porque la gente le va a pedir que salgan a buscar la victoria. Pero nosotros también, así que saldrá combativo".