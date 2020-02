Osella: "Hay que jugar cada pelota como si fuera la última"

Este miércoles luego del entrenamiento matutino que se desarrolló en el predio, el entrenador sabalero Diego Osella charló con la prensa. Allí se refirió a la formación que pondrá en cancha ante Racing, destacó las cuestiones en las que el equipo debe hacer hincapié y también respondió ante las consultas por el presente del Pulga Rodríguez y Brian Fernández.

"Es una semana corta de trabajo, que la empezamos el domingo, el ánimo es bueno, hay cosas positivas y otras a mejorar, se pudo frenar la caída de cinco derrotas consecutivas. No obstante, debemos encontrar variantes en ofensiva para tratar de no ser solo un equipo incómodo, sino que también sea protagonista", comenzó diciendo.

Consultado por la formación titular respondió: "Todavía no tenemos el equipo, Bernardi no va a llegar por lesión, en el caso de Delgado ya practicó de manera normal y va estar a disposición, mientras que Galván todavía no esta disponible. Debemos definir las características de los jugadores ante un rival que llega entonado por el triunfo en el Clásico".

Sobre el rival expresó: "Viene de resolver un partido complicado como es jugar un clásico con dos jugadores menos, antes de las expulsiones fue protagonista con cinco volantes y Lisandro López de punta. Fue un equipo que tuvo el control del partido, sin generar tantas chances, después las expulsiones desvirtuaron el partido. Pero logró un triunfo histórico y eso sera un plus para ellos. Más allá de eso, debemos imponer nuestras ideas, de desarrollar nuestro juego y entender que cada pelota hay que jugarla como la última".

Volviendo a Colón dijo: " Estamos defiendo el equipo, el fútbol se transformó en arranque, para ocupar espacios y generar movimientos. Nosotros jugamos con Viatri y Rodríguez, pero tenemos que generar velocidad en las bandas, para que cuando baje Rodríguez sea válido. Hay que tener paciencia y gente preparada para arrancar, más con estos equipos que son abiertos y que permiten filtrar balones".

"Tenemos que pensar en donde dañar, más que en contener, el equipo defensivamente respondió, pero ofensivamente siempre necesita más. Tenemos a Da Luz que nos está entendiendo sobre lo que pretendemos de un externo, tiene otra marcha, también está Gaby Esparza. Estamos analizando si nos decidimos por velocidad en las bandas o por un juego de más posesión", aseguró el DT.

Respecto al presente del Pulga Rodriguez manifestó: "A Luis Rodríguez lo veo comprometido y enfocado en salir de esta situación incómoda. Esta clase de jugadores queda marcado cuando no convierte, se empiezan a sumar los minutos que no hace un gol y se genera como una psicosis, pero la realidad es que está enfocado y trabajando como el resto".

Por último sobre Brian Fernández opinó: "El primer día que llegó hablé con Brian Fernández sobre sus cualidades futbolísticas, no hace falta aclarar su trayectoria. Sobre lo otro decidí no hablar más, solo escuchar o acatar lo que me diga Comisión Directiva, es un tema que se abordó de forma directa para buscan soluciones y hasta ahí llego. Después iré accionando respecto a lo que me digan preservando la persona por encima del futbolista".