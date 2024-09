Messi le dedicó un emotivo mensaje a su amigo Luis Suárez

LEER MÁS: El Ruso Rodríguez cuestionó el arbitraje contra Gimnasia

"Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo", agregó el jugador en referencia a los constantes dolores de rodillas con los que convive a diario.

De esta forma, su confidente dentro de la cancha, y uno de sus más grandes amigos fuera de ella, no tardó en manifestar su cariño hacia Suárez con unas tiernas palabras y una imagen de los dos abrazados: “Sos único, Luis Suárez, adentro y afuera de la cancha. Te quiero mucho”, fueron las palabras de Messi a través de su historia de Instagram.