Miguel Ángel Russo inició su tercer ciclo como DT de Boca

Russo, motivado en Boca

Tras la declaración del presidente boquense, Russo dio sus primeras palabras como nuevo entrenador de Boca :“La gente del fútbol siempre respeta los tiempos, entonces nos manejamos de otra forma y de otra manera. Se han dicho muchas cosas y tonterías. Hemos seguido los pasos y siempre he tenido diálogo con Riquelme. Más allá que yo me fuí de Boca. Román siempre me llamaba. Hemos mantenido una relación propia muy cerrada. Y cómo la puede tener con Belloso, que han sido futbolistas, que tienen mis mismos códigos. La mayoría de lo que se dijo no son verdades”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1929600552503033978&partner=&hide_thread=false Miguel ya está en casa pic.twitter.com/UJE1YsdLGG — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2025

“Sé lo que es el mundo Boca. Yo lo disfruto. Se lo que significa. Es una alegría inmensa. Se que tenemos que trabajar mucho y competir a la cual estaremos abocados en la planificación. Estamos hablando de un club muy grande a nivel mundial. Estoy muy contento porque sé lo que es Boca. Sé lo que vamos a jugar y estar en este momento es una alegría muy grande. Me gusta lo que hago y estoy muy bien con mi cuerpo técnico. Siempre buscando lo mejor" agregó el oriundo de Lanús.

Sobre su actualidad profesional, el ex entrenador de San Lorenzo afirmó: “Estoy feliz con todo lo que hago. No tengo ninguna obligación. Si sigo en esto es porque me siento bien y capaz. La vida cambió, el mundo cambió. Hoy, hablar con los jóvenes es distinto a hacerlo hace 20 años. Vivo teniendo reuniones con gente capacitada. Vivo aprendiendo. Antes hablaba con la mamá y el papá, ahora el técnico pasamos a ser el número 15 en la lista de los jugadores. Es importante cómo llevar las relaciones. La sociedad cambió y hay que estar actualizado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1929575738983710950&partner=&hide_thread=false ¡Esta es tu casa, Miguel! pic.twitter.com/q13xTv03rx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2025

Por último, el flamante director técnico se refirió a la conformación del plantel de cara al segundo semestre del año: “Estamos hablando en forma colectiva e individual. Planteando normas. Después, todo lo demás, en forma privada. Siempre está latentes en Boca los jugadores que pueden llegar. Román y la gente del Consejo se están moviendo mucho, pero hasta que no se concrete, hay que tener mucha calma. Hay que aportar la forma de juego que tiene que tener este club”.

"El club y la gente que está conmigo pensamos siempre que el jugador es lo más importante. Es clave tener compromiso, juego, factores que en definitiva, los jugadores lo tienen. El fútbol es un juego de equipo” concluyó Russo que debutará el próximo lunes 16 de junio en el Hard Rock stadium de la ciudad estadounidense de Miami ante el Benfica de Portugal por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes de la FIFA.