Moreno Martins prepara su posible vuelta en Bolivia para el Repechaje

Tras la clasificación de Bolivia al Repechaje del Mundial, Marcelo Moreno Martins mostró una fuerte intención de regresar de su retiro para ayudar a su Selección

10 de septiembre 2025 · 18:57hs
Moreno Martins prepara su posible vuelta en Bolivia para el Repechaje

Tras la clasificación de Bolivia al Repechaje del Mundial 2026, el histórico centrodelantero, Marcelo Moreno Martins, mostró una fuerte intención de regresar de su retiro para ayudar a su selección.

Moreno Martins dijo: “Me siento muy bien para poder volver… vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser”. La leyenda de “La Verde” agregó: “disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien".

En el final de sus dichos, el histórico jugador de Bolivia cerró con unas palabras que ilusionan a los hinchas: “A mí no me tiene que convencer nadie. Mi corazón está siempre con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir”.

La palabra del máximo referente del fútbol boliviano no dejó lugar a dudas: Marcelo Moreno Martins tiene un fuerte deseo de volver a vestir la camiseta verde de la Selección de Bolivia. Su intención llega en un momento muy particular, ya que el combinado nacional podría estar cerca de lograr algo histórico: clasificar al Mundial de 2026, lo que significaría romper una sequía de 32 años sin presencia en una Copa del Mundo. La última vez fue en Estados Unidos 1994.

¿Sale del retiro Marcelo Moreno Martins para ayudar a Bolivia?

A sus 38 años, cuenta con todos los méritos para regresar al equipo. El delantero disputó un total de 108 partidos con la selección absoluta y convirtió 31 goles.

Pero más allá de los números, hay una conexión sentimental que une al jugador con los fanáticos de la “Verde”. Aunque formó parte de las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Brasil, Moreno Martins eligió representar a Bolivia, su país natal, a nivel mayor. Esta decisión lo convirtió en un símbolo de compromiso y orgullo nacional, valores que aún hoy lo mantienen en el corazón del hincha boliviano.

Para muchos bolivianos, ver nuevamente a Marcelo Moreno Martins con la camiseta verde es mucho más que simplemente fútbol: sería revivir una historia de amor, sacrificio y lealtad. Su regreso, en esta etapa de su vida, sería una señal de que los verdaderos ídolos nunca se alejan del todo, y que el corazón siempre encuentra el camino de vuelta a casa.

