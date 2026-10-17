Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

El escritor Hernán Casciari fue denunciado penalmente por presunta estafa en el financiamiento de las películas de Orsai Audiovisuales

Hernán Casciari , creador y director de la revista Orsai, recibió una denuncia penal por presunta estafa en la financiación colectiva de películas. En 2020, el escritor lanzó Orsai Audiovisuales, un proyecto en el que miles de socios productores aportan capital y toman decisiones para la realización de filmes. Recientemente, este esquema quedó bajo la mira por falta de rendiciones de cuentas transparentes.

La denuncia fue radicada por un grupo de inversores en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 34 y la Fiscalía 16 de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un modelo de crowdfunding, donde personas anónimas pueden aportar a un proyecto sin recibir nada a cambio, en Orsai Audiovisuales se ponían a la venta bonos de producción (de entre 100 y los 20.000 dólares), que funcionaban como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

Sin embargo, varios inversores, reunidos en el colectivo "Productores Organizados", expusieron en la causa que aportaron 2.500 dólares y recibieron retornos de 56,40 dólares, o aportes de 850 dólares que derivaron en retornos de 9,87 dólares.

Además, señalaron falta de transparencia en los movimientos financieros vinculados a las películas realizadas bajo este modelo: los largometrajes “La uruguaya”, “Canelones” y “La muerte de un comediante”, el documental “Sola en el paraíso” y la serie animada “Emi On Off” sobre el Dibu Martínez (que después derivó en el filme “Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo” de Netflix). Los denunciantes aseguran que las planillas compartidas por la plataforma no son balances auditados ni constituyen respaldos comprobables de gastos e ingresos.

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"El delito de estafa se tipifica cuando no se da información y se engaña a la gente para que confíe en vos. La gente puso plata porque confiaba en la reputación de Casciari. Estafa es el delito más básico, puede haber delitos de evasión fiscal, malversación de fondos privados y hasta una asociación ilícita”, dijo el abogado querellante Ariel Gil Ces a El Destape.

El letrado aseguró que el caso puede compararse con una estafa piramidal, dado que representa un esquema donde está claro el mecanismo de ingreso de dinero pero no el de salida.

La respuesta de Orsai

En la página web del proyecto, está publicado el informe “El cine que hicimos entre todos”, caracterizado como “un documento vivo” que se actualiza “cada vez que hay novedades” sobre los cinco proyectos audiovisuales en cuestión.

En ese material, actualizado por última vez el 10 de octubre pasado, se repasan “los logros, los números, lo que salió bien, lo que no, y lo que queda pendiente” de esta iniciativa en la que participaron 22.000 personas.

“En diciembre de 2020, cuando abrimos la participación de ‘La uruguaya’, nadie sabía si era posible hacer una película sin productoras tradicionales, sin plataformas por detrás y sin intermediarios: solamente con una comunidad que aporta dinero, vota decisiones y acompaña el proceso desde adentro. Cinco años después, la respuesta está en las pantallas: cuatro películas estrenadas, un documental, cinco guiones escritos en vivo, acuerdos con Disney, Warner/HBO, Netflix, Flow y Filmin, premios en festivales y más de 22.000 seres humanos que participaron a lo largo de los cinco proyectos. Cada uno dejó cientos de horas de streaming y registros de backstage: la memoria viva de cómo se hicieron”, arranca el informe.