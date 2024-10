Movimiento estratégico en AFA: cambió su domicilio legal al predio de Ezeiza

La decisión fue aprobada en Asamblea y la AFA estará inscripta bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y no en la IGJ

La AFA pasará a tener su nuevo domicilio legal en el predio de Ezeiza y ya no en Viamonte 1366. ¿Qué significa esto? Que de ahora en más la asociación quedará inscripta bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y y a no bajo la órbita de la IGJ .

• LEER MÁS: Unión, sin representatividad en la nueva gestión de AFA

La movida se da en medio de la puja legal con AFA y luego de que la misma IGJ intentara frenar la asamblea o el tratamiento de varios de los puntos del orden del día, entre ellos la modificación domiciliaria.

El nuevo texto con la reforma y la “batalla” legal que se viene

El cambio en concreto es una modificación de la redacción del artículo Uno del estatuto de AFA en sus apartados 1 y 2. Así esos puntos quedaron redactados de la siguiente manera: “La Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil, constituida con arreglo a la legislación de Argentina e inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Su duración es indefinida”. “El domicilio social de la AFA se encuentra en la Provincia de Buenos Aires”.

Esta modificación en el estatuto agrega otra complejidad dentro de la batalla legal. Por un lado, AFA dejó claro que no tenía impedimento de realizar su Asamblea debido a que ya había recurrido a la Justicia tras la resolución de IGJ y había quedado ratificado que esa decisión no está firme porque AFA aún puede apelar a la Cámara Civil. Por otro lado, a partir de ahora AFA puede desconocer cualquier nueva resolución de IGJ argumentando que ya no está bajo su órbita sino bajo la del organismo bonaerense.