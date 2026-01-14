Napoli empató con Parma y dejó pasar una chance clave en la Serie A

El equipo de Antonio Conte igualó 0 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona, profundizó su irregularidad y cedió terreno en la pelea por los puestos altos.

Napoli volvió a resignar puntos al empatar 0 a 0 con Parma en el estadio Diego Armando Maradona , en el partido pendiente de la fecha 16 de la Serie A . El equipo de Antonio Conte no logró sostener la producción mostrada ante Inter y dejó escapar una oportunidad importante en la tabla.

El conjunto napolitano asumió el protagonismo desde el inicio y generó las situaciones más claras del encuentro. A los cinco minutos, Scott McTominay probó con un remate que salió apenas desviado, marcando el tono de un primer tiempo favorable al local en cuanto a posesión y llegadas. Con el correr de los minutos, Napoli insistió, pero comenzó a encontrarse con un rival ordenado y con una figura que empezó a crecer bajo los tres palos.

El arquero Filippo Rinaldi se convirtió en el principal sostén de Parma. Respondió con solvencia ante un cabezazo a quemarropa de Alessandro Buongiorno y, más tarde, neutralizó una media vuelta de Rasmus Hojlund, cuando el gol parecía inevitable. A pesar del dominio territorial, Napoli evidenció falta de ideas para quebrar el bloque defensivo visitante. En ese contexto se destacó el argentino Mariano Troilo, clave en la contención y el despliegue defensivo, hasta retirarse exhausto.

Sin respuestas en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, McTominay volvió a intentar, pero otra vez apareció Rinaldi con seguridad. Noa Lang fue perdiendo incidencia y Conte apostó por David Neres, todavía sin ritmo, aunque el cambio no alteró el desarrollo del partido. Un gol anulado por offside de Pasquale Mazzocchi y la persistente falta de profundidad terminaron de sellar el empate.

Parma, enfocado en su objetivo de permanencia, se llevó un punto valioso como visitante. Napoli, en cambio, cerró la noche con la sensación de haber desperdiciado una ocasión clave, en una racha de resultados que comenzó a condicionarlo en la lucha por los puestos de vanguardia de la Serie A.