Gamba: "Fui muy feliz en Unión y por eso a uno le duele irse"

Lucas Gamba habló sobre su salida de Unión recordando todo lo bueno que vivió en el club y al motivo por el cual se despidió del Tate

Lucas Gamba finalizaba su vínculo con Unión el 31 de diciembre y por ello en el último día de entrenamiento del plantel, el delantero mendocino se despidió, ya que su contrato no fue renovado.

En diálogo con la Central Deportiva (Cadena 3 101.7) Gamba habló de su paso por el club, expresando su alegría por todo lo que vivió y además habló de su relación con el presidente Luis Spahn y con el DT Leonardo Madelón.

Gamba y su paso por Unión

"He vivido cosas muy lindas en Unión por eso a uno le duele irse, pero son las reglas del fútbol y hay que meterle para adelante. Lo bueno de esto es el respeto de siempre y el cariño que nos quedará eternamente", expresó.

Para luego agregar: "Fui muy feliz en Unión. Mi familia es hincha del club, siempre intenté de que se me critique por lo hecho en la cancha. No quería que me regalen un año más de contrato por lo que le di al club y siempre estaré agradecido por lo vivido".

En cuanto a la charla que mantuvo con Madelón contó: "Hablé con Madelón el último día que entrenamos. Los dos veíamos que yo no iba a seguir. Teníamos una muy buena relación y siempre buscamos lo mejor para el club. Siempre me he sentido muy cómodo en Unión, pero la realidad es que también quiero jugar".

LEER MÁS: Las fechas de los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Y en relación al vínculo con Spahn manifestó: "Yo creo que es un buen dirigente y es difícil encontrar buenos dirigentes en el fútbol. Desde que llegué en 2014 el club siempre fue teniendo pequeños crecimientos y eso es mérito de la dirigencia.

Y siguió: "Con muchos jugadores y con muchos técnicos he visto a Spahn portarse muy bien, siempre tiene como prioridad el club. A Spahn lo hemos puteado todos, pero conmigo tuvo mucho respeto y muy buena relación, se puede demorar pero siempre cumple".

A la hora de dejarle un mensaje a los hinchas dijo: "Al hincha le digo gracias eternamente por el respeto que tuvieron conmigo. La espina que tengo es la de no haber podido ganar un campeonato. Pero estoy seguro que más temprano que tarde Unión va a ganar un torneo por que se están haciendo bien las cosas".