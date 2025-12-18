Belgrano aún no comprará a Cardozo y Unión deberá esperar para saber si obtendrá un rédito

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Belgrano analizará en junio del año que viene si hará uso de la segunda opción de compra que estipuló Unión por Thiago Cardozo

18 de diciembre 2025
La expectativa estaba puesta en diciembre, pero el reloj correrá un poco más. Unión no recibirá en este mes el millón de dólares que podía ingresar por Thiago Cardozo, porque Belgrano no ejecutará la opción de compra incluida en el préstamo por 18 meses.

Unión por ahora no cobrará por Thiago Cardozo

En Alberdi, por lo que pudo saber UNO Santa Fe, optaron por no apretar el gatillo ahora y trasladar la definición para junio, cuando esté por expirar el contrato y ahí recién evaluar la segunda cláusula de 1.200.000 dólares.

Unión tiene que esperar hasta junio para saber si Belgrano comprar a Cardozo.

Para Unión, la noticia implica postergar un ingreso que se miraba con atención. La dirigencia sabía que no era una decisión sencilla, pero mantenía la ilusión. Si bien no hay una confirmación, ya es un secreto a voces. Los clubes siempre que pueden, estiran las definiciones hasta lo último.

Desde lo deportivo, el arquero fue titular durante todo su ciclo en el Celeste, con actuaciones de distinto signo, aunque siempre respaldado por la continuidad. Ese recorrido, justamente, es parte del análisis que hace Belgrano para estirar los tiempos y conservar margen de negociación.

Así, Unión deberá aguardar, mientras el futuro de Cardozo queda atado a un calendario que recién volverá a marcar una fecha clave a mitad de 2026.

