Newell's podría repetir equipo para enfrentar a Colón

Por primera vez en la Liga Profesional, el DT de Newell's, Gabriel Heinze, optaría por los mismos once que vienen de batir a Barracas para visitar a Colón

De a poco, todavía muy lejos de los pasos seguros y firmes, el Newell’s de Gabriel Heinze se acerca a una instancia inédita en este torneo. Si no aparecen inconvenientes de último momento, todo indica que el Gringo podría repetir los once iniciales que utilizó en la victoria sobre Barracas Central en el Coloso, el pasado fin de semana. Su intención primaria es aprovechar el envión anímico del grupo con este importante gesto de confianza.

Hasta este momento, el conductor leproso no pudo volver a anunciar la misma formación en dos encuentros consecutivos. Algunas veces por decisiones propias y otras por obligación (lesiones y expulsiones), pero su equipo nunca pudo saltar al terreno de juego con los mismos de arranque.

Desde el comienzo de la liga, Heinze realizó 10 cambios en los once iniciales. Tres de ellos fueron defensores, tres mediocampistas, y cuatro delanteros. Esas determinaciones evidencian que no le tiembla el pulso para efectuar modificaciones y que el equipo todavía no lo termina de convencer.

En la 1ª fecha de la liga, Newell’s logró un empate 2-2 en su visita a Platense, en un partido de ida y vuelta, no apto para cardíacos en Vicente López. Heinze apostó para esa oportunidad por Hoyos; Méndez, Velázquez, Ditta y Pittón; Balzi, Sforza y Gómez; Panchito González, Rossi y Sordo. La producción ya empezó desde allí a instalar algunas dudas.

En la jornada siguiente, la 2ª, consiguió su primera victoria en la presentación ante su gente. El 1-0 sobre Vélez de local, fue uno de los pocos gestos convincentes en este corto recorrido. Para esa ocasión, tuvo que recurrir a tres modificaciones en su debut como entrenador en el Parque. El colombiano Jherson Mosquera por el lesionado Méndez en el lateral derecho, el pibe Lisandro Montenegro debutó en primera reemplazando a Balzi (también lesionado) en la línea de volantes, y el ecuatoriano Djorkaeff Reasco entró por Genaro Rossi como centrodelantero.

En tanto, por la 3ª jornada, Newell’s sufrió su primera caída (0-1) y comenzó a mostrar mandíbula floja en condición de visitante. Aquella injusta derrota frente a Defensa en Florencio Varela empezaba a mostrar un tramo de adversidades e incertidumbre para la lepra.

Ante el halcón, el Gringo decidió dos cambios: el volante Marcos Portillo por Lisandro Montenegro en el medio, y Jonathan Menéndez le ganó esa primera pulseada a Brian Aguirre entre las primeras oportunidades como extremo, tras la severa lesión de Panchito González.

Por la 4ª fecha, el conjunto rojinegro consiguió levantar la cabeza con una gesta corajuda ante Banfield, con un hombre menos por la expulsión de Ditta. Ese 2-0 en el Parque fue un premio a una cuestión actitudinal, ya que desde el juego el tránsito de Newell’s siempre estuvo repleto de deudas.

Para ese duelo, el DT implementó dos movimientos nominales, el volante Cristian Ferreira entró por Portillo con la intención de otorgarle ese vuelo futbolístico que seguía sin aparecer, y el paraguayo Jorge Recalde hizo lo propio por Reasco. La del nueve de Newell’s fue una novela que se caracterizó por la falta de atrevimiento para adueñarse del rol de centrodelantero.

Tras la papelonesca eliminación de Copa Argentina en manos de Claypole, por la 5ª fecha, el 3-1 en contra con Instituto en Córdoba representó otro duro cachetazo, que atentó contra las ansias de progreso del equipo y lo obligó a seguir retrocediendo varios casilleros.

Para ese encuentro, el entrenador leproso decidió un cambio obligado, haciendo jugar desde el minuto cero a Facundo Mansilla en la zaga, en reemplazo de Ditta, expulsado en la cita anterior.

Por la 6ª jornada, el esforzado 1-0 sobre Barracas en el Coloso, ubicó en escena al menos un punto de inflexión en la curva descendente que venía exhibiendo Newell’s.

Para ese desafío, Heinze volvió a mover dos piezas: Ditta por Velázquez como primer marcador central y en esa movida apostó por Mansilla y el zurdo se destacó y anotó el gol del triunfo. Además, finalmente le dio rienda suelta a Brian Aguirre, quien pudo ganarse un lugar actuando por Menéndez. Para visitar el lunes a Colón, ¿el Gringo repetirá por primera vez la formación inicial?

Fuente: La Capital