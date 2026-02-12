Unión suma ingresos extra al convertirse en sede habitual de la Copa Argentina

Uno Santa Fe | Unión | Unión

12 de febrero 2026 · 18:01hs
Además de lo estrictamente deportivo, Unión encontró en la Copa Argentina una fuente de ingresos que resulta clave para equilibrar las cuentas. Tal como ocurrió en ediciones anteriores, el 15 de Abril volvió a posicionarse como una sede recurrente, una condición que no solo jerarquiza sino que también se traduce en ganancias.

El antecedente más fuerte fue haber albergado incluso una final entre Central Córdoba y Vélez, lo que realza la importancia del escenario rojiblanco dentro de la organización del torneo. Cada partido disputado en Santa Fe representa un ingreso significativo para la institución, algo especialmente valioso luego de un 2025 con déficit, donde las arcas quedaron golpeadas ante la falta de ventas importantes.

image
El estadio de Unión volvió a ser sede de un partido de la Copa Argentina.

Unión obtiene dinero extra de la Copa Argentina

En ese contexto, cada encuentro de Copa Argentina le deja a Unión un monto cercano a los 15 millones de pesos, una cifra que permite aliviar las finanzas mientras se aguarda el ingreso de dinero pendiente por las transferencias de Juan Nardoni y Adrián Balboa.

Este miércoles por la noche, el estadio del Tate fue sede del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano, un partido que aparece como el primero de varios que se disputarán durante la temporada. Así, Unión sigue capitalizando su infraestructura y ubicación, convirtiendo al 15 de Abril en un aliado clave para reforzar sus ingresos en un año donde cada peso cuenta.

