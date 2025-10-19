Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Santa Fe Rugby no logró clasificar a semifinales a pesar de la victoria ante Rowing en Paraná. Los cruces serán Estudiantes con Duendes, y Jockey (R) con Gimnasia y Esgrima

Santa Fe Rugby derrotó a Rowing en la Tortuguita pero no pudo lograr el pasaje a semifinales del Torneo Regional del Litoral.

Se disputó la 18° y última fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral. Gimnasia y Esgrima de Rosario se quedó con el último pasaje a semifinales al conseguir ganar su compromiso ante Old Resian, a pesar de que Santa Fe Rugby hizo los deberes y ganó su compromiso. En consecuencia, Jockey Club de Rosario, Estudiantes de Paraná, Duendes y Gimnasia y Esgrima son los clasificados a la definición del certamen.

Las semifinales se disputarán el sábado 1° de noviembre en las instalaciones que el Jockey Club de Rosario posee en Fisherton. En las Cuatro Hectáreas se cruzarán Jockey Club de Rosario con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes de Paraná con Duendes de Rosario. La final está prevista, en el mismo escenario, el sábado 8 de noviembre. La organización de las finales estará a cargo de la empresa Santa Fe Producciones.

Santa Fe Rugby no logró clasificar a semifinales

Santa Fe Rugby pese a haber ganado su compromiso ante el Paraná Rowing Club en la Tortuguita por 55 a 36, no pudo lograr el pasaje a las semifinales del Top 9, ya que Gimnasia y Esgrima de Rosario superó a Old Resian en Mendoza y Wilde. Igualmente, en un año muy movido, con muchos lesionados, los Tricolores dieron batalla hasta último momento, y estuvieron cerca de lograr el cometido de pasar a la siguiente instancia del interuniones litoraleño.

La escuadra de Sauce Viejo alistó a: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Guillermo Botta y Fabián Frustagli; Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (c) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Lucio Ruata, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Lautaro Valentinuzzi, Francisco Eleuteri, Lisandro Fonti, Valentín Iturraspe, Gerónimo Gonzalez Paya, Santiago Barolín y Tomás García. Entrenador. Pedro Benet (h).

En el primer tiempo, para los Tricolores hubo tries de Ignacio Gómez, Santiago Quirelli, Tomás Kerz, y José Milesi, más un penal y cuatro conversiones de Tomás Kerz. En el segundo tiempo, hubo tries de Tomás Kerz, Santiago Mendicino, Francisco Eleuteri, más dos conversiones de Tomás Kerz.

Por su parte, CRAI cerró un período bastante irregular, pero lo hizo con un triunfo sobre Jockey Club de Venado Tuerto en el departamento General López por 29 a 24 bajo el arbitraje del rosarino Juan Ignacio Vega. Los dirigidos por Goli Fernández formaron con Joaquín Berón, Enzo Abraham y Nicasio Miguel; Santiago Carreras y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Ramiro Del Sastre, Lautaro Montini, Bautista Lattanzi y Facundo Beltramino. Luego ingresaron José Canuto, Tomás Mufarrege, José Ignacio Gálvez, Facundo Cimadevilla, Máximo Torres y Franco Pierangeli

Para los Gitanos, en el primer tiempo, tries de Juan Martín Mufarrege y Mateo Fauda, más un penal y dos conversiones de Facundo Beltramino. En el complemento, hubo un try de Juan Ignacio Sánchez y uno de Enzo Abraham, más una conversión del apertura Genaro Giombi.

Más información del Regional del Litoral

Además de la victoria de Santa Fe Rugby sobre Rowing en la Tortuguita, y de CRAI ante Jockey de Venado Tuerto, en Mendoza y Wilde del sur provincial, Gimnasia de Rosario derrotó a Old Resian por 25 a 5, y en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná doblegó a Duendes por 29 a 19. En la oportunidad quedó libre Jockey de Rosario.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club (R) 69, Estudiantes 61, Duendes 52, Gimnasia y Esgrima 51, Santa Fe Rugby 47, Old Resian 36, Paraná Rowing 32, CRAI 29 y Jockey Club de Venado Tuerto 7. Los cruces de semifinales serán Jockey de Rosario con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes de Paraná con Duendes.

En la última jornada de la Segunda División, Universitario de Santa Fe superó a CRAR de Rafaela 50 a 19, y en el departamento Las Colonias, Alma Juniors hizo lo propio con Logaritmo 33 a 25. En Fisherton, Caranchos venció a Provincial 33 a 27, y Tilcara a Gimnasia en Pergamino 41 a 29. Los cruces de semifinales serán Universitario de Rosario con Alma Juniors de Esperanza, y Tilcara de Paraná con Caranchos de Rosario.