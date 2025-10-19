Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Santa Fe Rugby no logró clasificar a semifinales a pesar de la victoria ante Rowing en Paraná. Los cruces serán Estudiantes con Duendes, y Jockey (R) con Gimnasia y Esgrima

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2025 · 09:28hs
Santa Fe Rugby derrotó a Rowing en la Tortuguita pero no pudo lograr el pasaje a semifinales del Torneo Regional del Litoral.

Santa Fe Rugby derrotó a Rowing en la Tortuguita pero no pudo lograr el pasaje a semifinales del Torneo Regional del Litoral.

Se disputó la 18° y última fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral. Gimnasia y Esgrima de Rosario se quedó con el último pasaje a semifinales al conseguir ganar su compromiso ante Old Resian, a pesar de que Santa Fe Rugby hizo los deberes y ganó su compromiso. En consecuencia, Jockey Club de Rosario, Estudiantes de Paraná, Duendes y Gimnasia y Esgrima son los clasificados a la definición del certamen.

Las semifinales se disputarán el sábado 1° de noviembre en las instalaciones que el Jockey Club de Rosario posee en Fisherton. En las Cuatro Hectáreas se cruzarán Jockey Club de Rosario con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes de Paraná con Duendes de Rosario. La final está prevista, en el mismo escenario, el sábado 8 de noviembre. La organización de las finales estará a cargo de la empresa Santa Fe Producciones.

Santa Fe Rugby no logró clasificar a semifinales

Santa Fe Rugby pese a haber ganado su compromiso ante el Paraná Rowing Club en la Tortuguita por 55 a 36, no pudo lograr el pasaje a las semifinales del Top 9, ya que Gimnasia y Esgrima de Rosario superó a Old Resian en Mendoza y Wilde. Igualmente, en un año muy movido, con muchos lesionados, los Tricolores dieron batalla hasta último momento, y estuvieron cerca de lograr el cometido de pasar a la siguiente instancia del interuniones litoraleño.

La escuadra de Sauce Viejo alistó a: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Guillermo Botta y Fabián Frustagli; Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli (c) y Francisco Ávalos; Tomás Kerz, Santiago Gorla, Lucio Ruata, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Lautaro Valentinuzzi, Francisco Eleuteri, Lisandro Fonti, Valentín Iturraspe, Gerónimo Gonzalez Paya, Santiago Barolín y Tomás García. Entrenador. Pedro Benet (h).

En el primer tiempo, para los Tricolores hubo tries de Ignacio Gómez, Santiago Quirelli, Tomás Kerz, y José Milesi, más un penal y cuatro conversiones de Tomás Kerz. En el segundo tiempo, hubo tries de Tomás Kerz, Santiago Mendicino, Francisco Eleuteri, más dos conversiones de Tomás Kerz.

Por su parte, CRAI cerró un período bastante irregular, pero lo hizo con un triunfo sobre Jockey Club de Venado Tuerto en el departamento General López por 29 a 24 bajo el arbitraje del rosarino Juan Ignacio Vega. Los dirigidos por Goli Fernández formaron con Joaquín Berón, Enzo Abraham y Nicasio Miguel; Santiago Carreras y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Mateo Fauda, Ramiro Del Sastre, Lautaro Montini, Bautista Lattanzi y Facundo Beltramino. Luego ingresaron José Canuto, Tomás Mufarrege, José Ignacio Gálvez, Facundo Cimadevilla, Máximo Torres y Franco Pierangeli

Para los Gitanos, en el primer tiempo, tries de Juan Martín Mufarrege y Mateo Fauda, más un penal y dos conversiones de Facundo Beltramino. En el complemento, hubo un try de Juan Ignacio Sánchez y uno de Enzo Abraham, más una conversión del apertura Genaro Giombi.

Más información del Regional del Litoral

Además de la victoria de Santa Fe Rugby sobre Rowing en la Tortuguita, y de CRAI ante Jockey de Venado Tuerto, en Mendoza y Wilde del sur provincial, Gimnasia de Rosario derrotó a Old Resian por 25 a 5, y en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná doblegó a Duendes por 29 a 19. En la oportunidad quedó libre Jockey de Rosario.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club (R) 69, Estudiantes 61, Duendes 52, Gimnasia y Esgrima 51, Santa Fe Rugby 47, Old Resian 36, Paraná Rowing 32, CRAI 29 y Jockey Club de Venado Tuerto 7. Los cruces de semifinales serán Jockey de Rosario con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes de Paraná con Duendes.

En la última jornada de la Segunda División, Universitario de Santa Fe superó a CRAR de Rafaela 50 a 19, y en el departamento Las Colonias, Alma Juniors hizo lo propio con Logaritmo 33 a 25. En Fisherton, Caranchos venció a Provincial 33 a 27, y Tilcara a Gimnasia en Pergamino 41 a 29. Los cruces de semifinales serán Universitario de Rosario con Alma Juniors de Esperanza, y Tilcara de Paraná con Caranchos de Rosario.

Torneo Regional del Litoral
Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Agustín Colazo rompió la sequía y se perfila como titular en el ataque de Unión

Argentina enfrenta a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos

Quedaron definidos los semifinalistas en el Regional del Litoral

Alan Crenz se impuso con autoridad en su regreso a pelear en el país

Gigliotti, entre el final del camino o una nueva oportunidad en Colón

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

