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Quiénes son las diez jóvenes figuras que Messi destacó como el futuro del fútbol

Messi destacó a jóvenes talentos que prometen marcar una época en el fútbol. La lista incluye a Tomás Aranda, la joya de Boca, y a varias figuras emergentes del fútbol masculino y femenino.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 09:57hs
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Quiénes son las diez jóvenes figuras que Messi destacó como el futuro del fútbol

Lionel Messi volvió a poner el foco en el futuro del fútbol mundial al elegir a diez jóvenes talentos que se perfilan como protagonistas de los próximos años. Entre los seleccionados aparece Tomás Aranda, el juvenil de Boca que ya tuvo su estreno en la Selección Argentina, junto a promesas de Europa, América y el fútbol femenino.

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Tomás Aranda, la joya argentina que llamó la atención de Messi

Uno de los nombres que sobresale en la lista es el de Tomás Aranda, el mediocampista ofensivo de Boca nacido en 2007. Con técnica, capacidad para desequilibrar en velocidad y una buena lectura del juego, el juvenil logró ganarse un lugar en la consideración del fútbol argentino. Su crecimiento también le permitió compartir entrenamientos con Messi durante la preparación de la Albiceleste para el Mundial de 2026.

La nómina incluye además a Can Uzun, mediapunta turco del Eintracht Frankfurt; Gilberto Mora, volante mexicano de Tijuana; y Max Dowman, una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores del Arsenal inglés. Los cuatro representan distintas maneras de entender el juego, pero comparten una característica: su proyección y la expectativa que despiertan en sus respectivos equipos.

También aparece Zavier Gozo, estadounidense que se destaca por su versatilidad ofensiva, y Jesús Rodríguez, extremo español que continúa su desarrollo en el Como de Italia. A ellos se suma Kees Smit, mediocampista neerlandés del AZ Alkmaar, reconocido por su capacidad para recuperar la pelota, manejar la posesión y organizar el juego desde la mitad de la cancha.

El fútbol femenino también tiene su lugar entre las elegidas

La selección de Messi no se limita al fútbol masculino. Tres de los talentos destacados pertenecen al fútbol femenino, una señal de la creciente proyección internacional de las jóvenes futbolistas.

La inglesa Chloe Sarwie, lateral izquierda del Chelsea, sobresale por su velocidad, habilidad y vocación ofensiva. Por su parte, la brasileña Giovanna Waksman, mediocampista ofensiva que se incorporó al OL Lyonnes de Francia, es considerada una de las grandes promesas de su país por su técnica y capacidad para generar situaciones de peligro.

Completa la lista Lotta Wrede, atacante alemana del Hamburgo que se destaca por su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para jugar por ambas bandas. Su evolución despertó el interés de varios clubes importantes de Europa.

Con nombres de distintas nacionalidades, edades y posiciones, la lista reúne a futbolistas que buscan consolidarse en la élite. La presencia de Aranda le aporta un interés especial para el público argentino, mientras que las jóvenes figuras del fútbol femenino amplían una selección que mira más allá de las estrellas actuales y pone la atención en quienes podrían marcar el futuro del deporte.

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