Racing e Independiente, a mano en un clásico muy caliente en el Cilindro

Matías Zaracho para Racing y Maximiliano Meza para Independiente fueron los autores de los goles en el clásico de Avellaneda, que terminó 1-1.

Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, un resultado amargo que dejó a ambos conjuntos disconformes en el marco de un 2026 para el olvido.

Con este marcador, "La Academia" quedó prácticamente sin chances en la temporada, mientras que el Rojo sumó un punto con sabor a poco, aunque permanece dentro de la zona de Reducido.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto local. A los 10 minutos, Tomás Conechny avisó con un remate sin ángulo que no pudo concretar.

La apertura del marcador llegó cerca de la media hora de juego: Mateo Pérez Curci perdió el balón en campo propio, Conechny envió un centro desde la izquierda y se desencadenó la jugada del gol.

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, intentó despejar con los puños, pero Adrián «Maravilla» Martínez se anticipó de cabeza.

La jugada derivaba en gol o penal, pero Matías Zaracho terminó de empujar la pelota sobre la línea para asegurar el 1 a 0 en favor de Racing.

En la etapa complementaria, la tónica cambió tras la mejoría mostrada por el equipo dirigido por Jadson Viera y el ingreso de Maxi Meza resultó decisivo para la visita.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Escudero le cometió penal al exjugador de River, y fue el propio Meza quien se encargó de ejecutar la falta desde los doce pasos para vencer la resistencia de Facundo Cambeses y sellar el 1 a 1.

A partir del empate, se derrumbó la superioridad que había construido Racing, y ambos guardametas pasaron a ser figuras clave.

Rey sostuvo a la visita al sacarle una tijera a Martínez, mientras que Cambeses salvó al elenco local al ahogarle el doblete a Meza.

Sin un vencedor en el tramo final, el clásico concluyó con un reparto de puntos que confirmó el difícil presente de ambas instituciones.

Síntesis del partido entre Racing e Independiente

Torneo Clausura.

Fecha 13.

Racing 1-1 Independiente.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

Goles en el primer tiempo: 29m Matías Zaracho (R).

Goles en el segundo tiempo: 20m Maximiliano Meza (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Abaldo por Cabral (I); 27m Ulises Ortegoza por Zaracho (R); Duván Vergara por Conechny (R); 28m Leonel Pérez por Kranevitter (R); 31m Ezequiel Cannavo por Barinaga (R); 33m Leonardo Godoy por Arias (I); Iván Morales por Ávila (I); 36m Elías Torres por Díaz (R); 41m Facundo Zabala por Banegas (I); 43m Lautaro Millán por Meza (I).